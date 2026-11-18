Apar detalii şocante după moartea băiatului de 17 ani, vânat şi ucis pe şosea de fiul unui consilier local, care l-a confundat cu un vechi rival. Supravieţutiorul, care a fost de fapt adevărată ţintă a atacului, a vorbit cu reporterii Observator şi mărturiseşte că se teme pentru viaţa lui. Mai ales că şoferul este liber, deşi este cercetat pentru omor.

Noi imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată forţa impactului devastator. Lucian, adolescentul de 17 ani, a fost aruncat de pe motor, într-o fracţiune de secundă. Băiatul a fost lovit din spate intentionat de maşina care-l urmărea. Adolescentul a fost confundat cu pretenul lui care îi împrumutase motocileta. Băiatul de 16 ani care a supravieţuit este încă şocat. "Mi-a făcut semn din mână că mai dă o tură. L-am lăsat. Moment în care îl văd (n.red. pe şofer) că vine glonţ cu maşina în spatele lui", a declarat proprietarul motocicletei.

Şoferul riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare

"Luci avea casca pe cap şi nu l-a recunoscut! 'Uite-l!' a spus în maşină şi a început să accelereze. Şi a zis când i-a dat casca jos: 'Vai, nu e el!'", a declarat Margareta, mama băiatului vizat. Primii care au intervenit la locul accidentului au fost şoferul vinovat şi cei doi amici care erau cu el în maşină. "Intenţia lui nu a fost să-l depăşească, a vrut să-l lovească", a declarat proprietarul motocicletei. Şoferul care a provocat accidentul este cercetat pentru omor. S-a ajuns aici din cauza unui scandal intre familii pentru incendiarea unui gard.

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Conflictul dintre cele două familii a ajuns în instanţă încă de anul trecut. Băiatul de 16 ani care era de fapt vânat de fiul consilierului local a primit atunci un ordin de protecţie care între timp a expirat. După moartea prietenului său, a cerut şi primit încă unul. Mai ales că agresorul este liber. "A doua zi după accident, m-am întâlnit cu şoferul Şi pe el l-a bufnit râsul! Nu mă simt în siguranţă. Eu am auzit că el se plimbă aşa, prin sat, numai ca să mă caute", a declarat proprietarul motocicletei. La solicitarea Observator, Parchetul a transmis că aşteaptă deocamdată rezultatele expertizei tehnice. Seara trecută, zeci de motocicliști s-au adunat la casa lui Lucian ca să-şi ia rămas-bun. Dacă va fi găsit vinovat de omor, şoferul riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare.