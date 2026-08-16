Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Făgăraș, după slujba de la Mănăstirea Dejani, de Adormirea Maicii Domnului

Președintele Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în zona Făgărașului, alături de familie. Șeful statului a participat, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, la slujba de la Mănăstirea Dejani, apoi și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni. Președintele Dan a lipsit, pentru al doilea an consecutiv, de la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei.

La Mănăstirea Dejani, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la slujbă, iar la final au primit anafură de la preot. Președintele a stat apoi de vorbă cu oamenii, a făcut fotografii și le-a strâns mâna, potrivit Antena 3 CNN.

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În cursul după-amiezii, președintele și familia sa au mers în municipiul Făgăraș, unde Nicușor Dan și-a vizitat mătușa. Curioşii au venit să-l vadă pe făgărășeanul ajuns la Cotroceni și să facă fotografii cu el. Președintele a fost îmbrăcat lejer, în ținută de vară, potrivit Monitorul de Făgăraș. Seara, Nicușor Dan și-a vizitat rudele din satul Ileni.

Nicuşor Dan, absent de la ceremoniile de Ziua Marinei

Este al doilea an consecutiv în care președintele a ales să petreacă sărbătoarea în zona Făgărașului și să nu participe la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei. Și anul trecut, Nicușor Dan a mers la o slujbă religioasă în zonă, participând la hramul Mănăstirii Brâncoveanu.

La manifestările de la Constanța au fost prezenţi premierul interimar Ilie Bolojan şi ministrul interimar al Apărării Radu Miruţă.