O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească

O familie cu trei copii a fost implicată într-un grav accident pe o autostradă din Alpi, în Austria. La scurt timp după impact, mașina a luat foc, iar portierele s-au blocat. În ciuda țipetelor și disperării celor din mașină, zeci de oameni, care au fost martori la incident, au stat să privească în loc să ajute. Inclusiv, salvatorii sosiți la fața locului au fost șocați de asta.

Un pompier care se afla întâmplător în apropiere a intervenit în cele din urmă și le-a salvat viața celor aflați în mașină. Ulterior, el a povestit, profund șocat, că alți șoferi ar fi preferat să facă fotografii.

Șoferii nici măcar nu au format culoar de salvare

Potrivit poliției, un Volkswagen Transporter se deplasa vineri dimineață pe autostrada A11, în apropiere de Villach, în landul austriac Carintia, când a ieșit brusc de pe carosabil și s-a izbit de bariera unui spațiu de parcare, scrie Bild.

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În scurt timp, traficul s-a blocat, iar printre șoferii prinși în ambuteiaj se afla și pompierul care avea să intervină. Mașina a luat foc după impact, în timp ce în interior se aflau încă doi copii și un bărbat.

„La început am crezut că este traficul obișnuit din perioada vacanțelor. Apoi am văzut că se ridică fum și am știut: trebuie să ajung acolo!”, a povestit pompierul pentru „Kleine Zeitung”.

„Mașinile erau oprite în toate direcțiile, nu exista niciun culoar de salvare.”

Cu un stingător și trusa de prim-ajutor în mâini, acesta s-a strecurat printre aproximativ 20 de mașini pentru a ajunge la locul accidentului.

Pompierul: "Probabil au făcut fotografii"

Mama, în vârstă de 39 de ani, care se afla la volan, a reușit să iasă singură din mașină și să-și scoată cel mai mic dintre fii din scaun.

Bărbatul de pe scaunul pasagerului era însă blocat în interior, iar alți doi copii se aflau încă prinși pe bancheta din spate. Toți erau răniți și extrem de speriați.

Potrivit pompierului, doar un singur alt martor a alergat spre locul accidentului pentru a ajuta. Acesta a contribuit la stingerea focului, în timp ce pompierul s-a ocupat de o fată aflată pe bancheta din spate. Fata suferise cele mai grave răni și a fost transportată ulterior cu elicopterul la spital. Cu excepția celor doi bărbați care au intervenit, nimeni din familia victimei nu a primit ajutor din partea celorlalți șoferi, deși în spatele accidentului se afla un șir de mașini, iar oamenii priveau.

"Probabil au făcut sute de fotografii. Iar dacă poliția nu s-ar fi asigurat că se dau la o parte, echipajele de salvare nu ar fi putut ajunge la locul accidentului", a spus pompierul, cu tristețe.

Ulterior, acesta a declarat pentru „Kronen Zeitung”: "M-a șocat cu adevărat faptul că nimeni altcineva nu a ajutat. Nimeni nu a coborât din mașină...".