Douăzeci de toboșari, un singur ritm și zeci de oameni care au ajuns, fără să-și dea seama, parte din spectacol. Brașovul a vibrat pe ritmuri de percuție, iar piese cunoscute au sunat cu totul altfel. Tineri, copii și oameni în toată firea au cântat împreună, într-un concert inedit, în care ritmul a trecut rapid dinspre scenă spre public. Oamenii au bătut din palme, au dansat și au ținut ritmul alături de muzicieni.

Odată instalate şi acordate tobele, începe încălzirea. De la cei mai mici, până la rockerii împătimiţi, toţi s-au bucurat de spectacolul din stradă.

"O idee nemaipomenită, învaţă copii să lucreze în echipă, să se adapteze la ritmul potrivit". "Mi se pare foarte fain. Nu ştiu să descriu, dar cântatul la un instrument este ceva fantastic", spun oamenii.

Brașovul a vibrat la propriu

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Călin este în clasa a șaptea. Cântă la tobe de acum un an și jumătate și a fost una dintre... surprizele evenimentului.

"Pentru mine a însemnat o modalitate de a mă exprima şi de a face ce-mi place. Am simţi că fac parte dintr-o comunitate de alţi toboşari şi a fost o energie foarte pozitivă", spune Călin.

Alţii, au participat din pură pasiune pentru muzică.

"Viaţă, emoţie, iubire, aşa este muzica pentru mine. Singur poţi să mai greşeşti şi în sincron cu un grup te încarci cu o energie frumoasă". "Multă muncă, disciplină...Este foarte greu să cânţi la tobe", spun oamenii.

"Repertoriul l-am stabilit în funcţie de gradul de complexitate al pieselor, care, trebuia să fie unul mediu, ca să poată să interpreteze toţi piesele", a declarat Rapolti Zoltan, profesor de tobe.

Întâlnirea toboșarilor a fost organizată în cadrul celei de-a 14-a ediții la Brașov Jazz and Blues Festival, care se încheie astăzi.