Încă un străin atacat brutal în Bucureşti. Un tânăr din Sri Lanka a fost lovit de hoţul care a vrut să-i fure bicicleta. Totul sub privirile mai multor bărbaţi, unul dintre ei chiar paznic la un magazin, care nu au vrut să intervină. Tânărul a fost salvat în cele din urmă de trei femei. Agresorul a fost reţinut.

Bărbatul din Sri Lanka a fost atacat cu brutalitate, în Piaţa Domenii, din Capitală. A intrat sa si cumpere ceva dintr un magazin, moment in care un individ i-a furat bicileta. Atunci cand a incercat să o recupereze, tânărul a fost lovit cu brutalitate. Două femei care treceau prin zonă şi o angajată a magazinului au intervinit şi au reusit sa-l scape din mainile agresorului. Tot ele au sunat la 112. Una dintre femeile care l-au salvat pe tânărul din Sri Lanka a povestit indignata pe retelele de socializare cum s-a petrecut totul.

A fost salvat de trei femei

"A fost atacat cu sălbăticie în fața mea de către un huligan care încercase să-i fure bicicleta și urla "ăștia trebuie omorâți!". Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânarului. M-am dus la agentul de pază: "de ce nu ați venit?? De ce ne-ați lăsat singure cu huliganul? Nu e treaba mea", a povestit una dintre martore. Victima are 35 de ani. A venit în România în speranţa unui trai mai bun şi lucreaza ca ajutor de bucătar într-un restaurant din Capitală.

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Bărbatul şi-a lăsat bicicleta sprijinită de acest perete si a intrat la cuparaturi. In timp ce aştepta acolo, la casele de marcat, a observat cum un indivit se urcă pe ea si pleacă. A pornit imediat în urmarirea lui, în încercarea de a-l prinde. "Investigațiile efectuate au condus către un tânăr, în vârstă de 20 de ani, bănuit de comiterea faptei", a declarat Diana Dănescu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Nu ar fi la prima abatere, spun vanzatorii din zona.

Cazurile în care cetăţeni asiatici sunt agresaţi în România s-au inmultit. Anul trecut, un bucureştean a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a lovit un livrator din Bangladesh. Tot anul trecut, un livrator din Sri Lanka a fost lovit si ameninţat de o femeie, după o şicanare în trafic. În România lucrează peste 140.000 de cetăţeni din afara Uniunii Europene.