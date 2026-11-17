România poartă discuții cu aliații NATO și partenerii europeni pentru consolidarea securității în Marea Neagră, după intensificarea atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din regiune. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat marți, la Bruxelles, că țara noastră are nevoie de capacități suplimentare de supraveghere și apărare. Acesta a avertizat că amenințările din Marea Neagră afectează nu doar securitatea regională, ci și economia statelor riverane.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, participă marți la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în format de apărare, desfășurată la Bruxelles. Miniștrii apărării din UE discută despre relația militară cu China, sprijinul acordat Ucrainei și cooperarea în domeniul securității cu Statele Unite.

Înaintea reuniunii, ministrul român a vorbit despre situația de securitate din Marea Neagră, după o serie de incidente care au vizat nave comerciale. Potrivit acestuia, numărul alertelor cu drone a crescut în ultima perioadă, în special în zonele Tulcea și Sulina.

Radu Oprea: Amenințările din Marea Neagră afectează și economia

Ministrul Apărării a atras atenția asupra incidentelor din ultimele zile, după ce mai multe nave ar fi fost lovite în apropierea portului Sulina. Oficialul a vorbit și despre un incident din zona Bulgariei, unde o navă s-ar fi scufundat, iar cei 12 marinari aflați la bord ar fi fost salvați cu ajutorul elicopterelor bulgare.

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"Nu este doar despre securitate, este și despre economie, este despre felul în care reușim să facem comerț în zona noastră. Sunt amenințate România, Bulgaria, Turcia, dar deopotrivă și Ucraina. Este important să putem să circulăm în Marea Neagră, să putem să avem fluxul de mărfuri care să ajute și economia ucraineană, și economia românească și economia bulgariei", a declarat Radu Oprea.

Ministrul a subliniat că România trebuie să își consolideze capacitatea de supraveghere a regiunii, astfel încât eventualele amenințări să poată fi detectate din timp.

Ministrul Apărării a subliniat că România beneficiază deja de sprijinul NATO pentru consolidarea securității în Marea Neagră, inclusiv prin misiuni de patrulare și supraveghere aeriană. Oficialul a amintit și de discuțiile purtate de președintele Nicușor Dan și premierul Bulgariei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

"Aliații sunt alături de noi", a declarat Radu Oprea, care a făcut referire și la proiectul european privind înființarea unui hub de securitate la Constanța și Varna, destinat inclusiv protejării infrastructurii strategice din Marea Neagră.

România discută cu NATO despre noi echipamente și capacități de apărare

Radu Oprea a precizat că România se află în contact permanent cu aliații pentru obținerea unor capacități militare suplimentare. Ministrul a făcut referire la aeronava Atlantic, care participă la misiuni de patrulare, dar și la proiectul european de securitate anunțat pentru Constanța și Varna. Hubul de securitate ar urma să contribuie la protejarea infrastructurii strategice din Marea Neagră, inclusiv a cablurilor și conductelor asociate proiectului Neptun Deep.

"Obținem deja, precum v-am spus, schimb de informații, colaborare", a declarat ministrul, întrebat ce rezultate așteaptă în urma discuțiilor cu partenerii internaționali.

Oficialul a precizat că România ar putea beneficia și de alte echipamente, însă detaliile vor fi anunțate după concretizarea discuțiilor. Întrebat dacă este vorba despre aeronave suplimentare de recunoaștere și monitorizare sau despre alte sisteme militare, Radu Oprea a explicat că există mai multe variante în discuție.

"Este un proces care este în continuă dezvoltare. Suntem în discuții continue cu aliații din NATO și cu partenerii europeni", a declarat acesta.

Sursa dronelor care au provocat alerte în România, încă în curs de identificare

Ministrul Apărării a fost întrebat și dacă autoritățile au reușit să stabilească de unde provin dronele care au provocat alertele din ultimele zile. Radu Oprea a explicat că verificările sunt încă în desfășurare și că rezultatele vor fi comunicate după finalizarea analizelor tehnice.

"Este un proces care este în derulare. În momentul în care vom avea toate informațiile și analizele tehnice vor fi terminate, probabil că acest lucru va fi spus", a declarat oficialul.

Ministrul a discutat și despre posibilitatea unei noi reduceri a prezenței militare americane în România. Acesta a precizat că a avut discuții cu oficialul american Elbridge Colby și că așteaptă clarificări privind viitoarele decizii ale Washingtonului.

"Am avut discuții foarte bune cu domnul Colby la București. De-abia aștept să-l văd și astăzi, să-l revăd aici, să vedem care sunt noile dezvoltări în Statele Unite ale Americii", a declarat ministrul.

Radu Oprea a explicat că procesul decizional presupune mai multe etape la nivelul administrației americane și al Congresului, înainte ca o hotărâre să ajungă la președintele Donald Trump.

"Așteptăm și sperăm să avem o decizie favorabilă României", a concluzionat ministrul.