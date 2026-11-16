Canonizarea Sfintei Anastasia Şaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, va fi proclamată local la Sibiu în data de 30 noiembrie.

Momentul solemn va avea loc în cadrul Zilelor Şaguniene, serie de manifestări culturale şi liturgice organizate de Arhiepiscopia Sibiului, a anunţat, luni, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Timp de şase zile, în perioada 26 noiembrie - 1 decembrie, vor fi organizate slujbe de priveghere, procesiuni, conferinţe şi lansări de carte, dedicate atât noii sfinte, cât şi altor sfinţi cinstiţi în această perioadă.

Programul liturgic va începe joi, 26 noiembrie, la ora 12:00, când la Catedrala Mitropolitană din Sibiu va fi întâmpinată icoana-relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. În aceeaşi seară, de la ora 18:00, va fi oficiată o slujbă de priveghere în cinstea sfintei.

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În zilele de vineri, 27 noiembrie, şi până duminică, 29 noiembrie, începând cu ora 18:00, vor fi săvârşite slujbe de priveghere dedicate Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus şi, respectiv, Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

Momentul principal al Zilelor Şaguniene va fi luni, 30 noiembrie. Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în cadrul acesteia urmând să aibă loc proclamarea locală a Sfintei Anastasia Şaguna. În seara aceleiaşi zile, de la ora 18:00, va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea noii sfinte.

Marţi, 1 decembrie, programul va începe la ora 07:30 cu Acatistul sfintei şi Ceasurile III şi VI, urmate, de la ora 09:00, de Sfânta Liturghie. La ora 11:30 va fi săvârşit un Tedeum dedicat Zilei Naţionale a României.

Manifestările culturale din cadrul Zilelor Şaguniene vor debuta joi, 26 noiembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sfântul Ierarh Andrei Şaguna" din Sibiu, unde, de la ora 10:00, va avea loc conferinţa "Femeia creştină, între tradiţia Bisericii şi provocările de azi".

Cu acest prilej vor fi prezentate volumele "Români de seamă din Viena de altădată (1863-1918)" şi "Sfânta Anastasia Şaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei".

În aceeaşi zi, de la ora 19:00, în Aula "Mitropolit Ioan Meţianu", Arhid. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător al Institutului de Istorie "George Bariţiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca, va susţine conferinţa "Sfânta Anastasia Şaguna - icoană a mamei creştine şi mărturisitoare a Ortodoxiei".

Viața Sfintei Anastasia Şaguna

Sfânta Anastasia Şaguna s-a născut în anul 1785 şi a primit din partea familiei o educaţie întemeiată pe credinţa ortodoxă. S-a căsătorit de tânără cu Naum Şaguna, cu care a avut trei copii: Evreta, Ecaterina şi Anastasiu, viitorul Mitropolit Andrei Şaguna.

Un moment dificil al vieţii sale a fost provocat de trecerea soţului la catolicism, din raţiuni materiale şi sub presiunea împrejurărilor. Anastasia a început o luptă pentru păstrarea credinţei ortodoxe a copiilor, refuzând ca aceştia să fie îndepărtaţi de Biserica în care fuseseră botezaţi.

Devotamentul său a dus-o, în anul 1816, până la Viena, unde a încercat să obţină sprijinul împăratului pentru cauza copiilor, deşi nu a reuşit să fie primită de acesta. Eforturile mamei au avut urmări importante, pentru că, la maturitate, toţi cei trei copii şi-au exprimat dorinţa de a reveni la Ortodoxie.

A trecut la Domnul în ianuarie 1836, la vârsta de 51 de ani, fiind înmormântată în cimitirul Kerepesi din Pesta, în cripta familiei Grabovski. În semn de recunoştinţă, fiul său i-a ridicat în anul 1849 un monument funerar.

Anastasia Şaguna a fost canonizată de Biserica Ortodoxă Română în 2025, împreună cu alte 15 femei cu viaţă sfântă. Proclamarea generală a canonizării tuturor a avut loc în 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală.