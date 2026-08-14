Un adolescent de 17 ani a murit, după ce a pierdut controlul motocic­lului și a intrat într-o autoutilitară parcată. Accidentul a avut loc, vineri dimineață, pe DN 3, la intrarea în municipiul Constanța dinspre Valu lui Traian.

În urma impactului violent, băiatul a murit pe loc. Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Ce spun oamenii legii

Astăzi, în jurul orei 7.45, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, la intrare în municipiul Constanța dinspre localitatea Valu lui Traian.

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Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr, de 17 ani, care a condus un motociclu, iar înainte de a ajunge la sensul giratoriu de pe DN 3, ar fi pierdut controlul ghidonului și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată în afara părții carosabile.

În urma impactului a rezultat decesul, la fața locului, al minorului.

Din primele verificări a rezultat faptul că motociclul necesita permis de conducere începând cu vârsta de 16 ani, iar tânărul poseda permis de conducere corespunzător.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.