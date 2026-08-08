Prăpăd, în această dimineaţă, într-o localitate din Vaslui. Un TIR a ieșit de pe șosea şi a distrus tot în cale. A nimicit complet o jumătate de casă, garduri şi maşini şi doar o minune a făcut ca accidentul să nu se transforme într-o tragedie cu victime. Oamenii care locuiau în casa distrusă dormeau în alte camere. Pagubele sunt însă uriaşe. Şoferul se apără şi spune că a vrut să evite un copil care i-a ieşit în cale. Martorii îl contrazic. Spun că bărbatul a adormit la volan.

La 05.45 dimineața, un TIR înmatriculat în Republica Moldova a creat un dezastru inimaginabil. Șoferul mastodontului a ieșit inexplicabil de pe șosea și s-a abătut direct spre casele de pe marginea drumului. Bilanțul impactului este halucinant. O locuință pe jumătate distrusă, două garduri făcute una cu pământul și două mașini nimicite. Locul accidentului arată ca după bombardament.

"Am zis că cred că meteorit a căzut, ceva. Casa se zguduia, dar niște zgomote aparte. Nu erau de cutremur. Și, la urmă, când a luat mașina, de a împachetat-o acolo, s-a auzit ca un trăsnet mare. Deci eu am văzut așa catastrofă prin imagini din filme", a povestit Violeta Brînzoi, proprietara casei.

"S-a auzit o bubuitură puternică în casă, gândindu-ne că a căzut fie un meteorit, fie o dronă, dar nu ne-am așteptat să fie un TIR în casă", Toader Brînzoi, proprietarul casei.

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Imaginile dinaintea dezastrului arată cel mai bine amploarea accidentului. TIR-ul a făcut prăpăd într-o fracțiune de secundă.

Imaginile par desprinse dintr-un film post-apocaliptic. Pagubele sunt uriașe. Camionul a intrat mai întâi în gard, după care a distrus bucătăria, baia și o parte din dormitorul acestei locuințe. Nu s-a oprit aici, a continuat să distrugă un gard de beton, dar și autoturismul familiei, din care nu se mai înțelege nimic.

Norocul oamenilor a fost că dormeau în camerele alăturate.

"Eram în dormitor. Eu am auzit foșnetul acela, cred că venea. Să mă ridic din pat și am zis că mai stau și mă întorc pe o parte. Și nu am apucat să termin și a început vâj, vâj, bum, bum. Abia am renovat-o. La sfârșitul lui aprilie am terminat-o de renovat", a mai spus Violeta Brînzoi.

Șoferul TIR-ului a fost scos de pompieri din cabină. A ajuns la spital cu mai multe răni superficiale și s-a întors să recupereze camionul. Bărbatul venea din portul Constanța. Acul vitezometrului s-a oprit la 58 de kilometri pe oră. Șoferul susține că, la prima oră a dimineții, i-a sărit un copil în față.

Oamenii îl contrazic.

"Noi considerăm că a adormit câteva secunde", a crede Toader Brînzoi.

Locatarii celor două imobile nu aveau asigurare, dar compania la care era angajat șoferul este bună de plată.

Reporter: Voiam să vă întreb dacă îi despăgubiți pe oameni?

Reprezentant firmă: Desigur! Păi, suntem oficiali, avem carte verde.

Oboseala la volan provoacă aproximativ 20% din totalul accidentelor rutiere, fiind considerată la fel de periculoasă ca și consumul de alcool. Oboseala lovește în special între orele 02:00 noaptea și 06:00 dimineața, adică în intervalul în care a avut loc și accidentul de azi.