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Ultima cursă pentru un şofer de TIR. Bărbatul a murit după ce s-a răsturnat cu autocamionul în şanţ

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 07:50 | Modificat la 04.08.2026, 08:32

O zi obişnuită de muncă a unui şofer de autocamion s-a încheiat tragic.

Bărbatul de 50 de ani conducea un TIR încărcat cu ulei de floarea soarelui pe Drumul Naţional 22. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi vehiculul de mare tonaj s-a răsturnat într-un şanţ de la marginea drumului.

Pompierii l-au extras cât de repede au putut din cabina în care rămăsese încarcerat, însă, medicii nu au putut să-i salveze viaţa.

Din cauza carosabilului alunecos, şoferul unui autovehicul a pierdut controlul, a derapat şi a intrat într-o maşină de gunoi. Traficul a fost blocat zeci de minute pe ambele sensuri de mers.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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