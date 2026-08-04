Ultima cursă pentru un şofer de TIR. Bărbatul a murit după ce s-a răsturnat cu autocamionul în şanţ
O zi obişnuită de muncă a unui şofer de autocamion s-a încheiat tragic.
Bărbatul de 50 de ani conducea un TIR încărcat cu ulei de floarea soarelui pe Drumul Naţional 22. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi vehiculul de mare tonaj s-a răsturnat într-un şanţ de la marginea drumului.
Pompierii l-au extras cât de repede au putut din cabina în care rămăsese încarcerat, însă, medicii nu au putut să-i salveze viaţa.
Din cauza carosabilului alunecos, şoferul unui autovehicul a pierdut controlul, a derapat şi a intrat într-o maşină de gunoi. Traficul a fost blocat zeci de minute pe ambele sensuri de mers.
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