Vacanţa e vacanţă, dar ţinem şi socoteala. Sunt peste 200.000 de turişti la mare, în acest weekend, însă câştigurile nu mai seamănă cu cele din anii trecuţi. Turiştii strâng cureaua: taie o zi-două de concediu, renunţă la hotel în favoarea apartamentelor, iar mesele se gătesc acasă şi se întind pe nisip sau pe șezlong.

Turist: Mâncăm.

Reporter: Ce mâncați?

Turist: Salam, cârnați, pui, cartofi, o reglăm și din pate.

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O masă ca de sărbătoare, întinsă chiar pe şezlong. Mihaela este din București și a venit la mare alături de familia sa numeroasă.

Mihaela, turist: Economisești cred.

Reporter: Familia dvs este formată din?

Mihaela: 4 frați și restul nepoți.

Reporter: Familia dumneavoastră restrânsă.

Mihaela: Da.

Reporter: Deci destul de multe persoane, cât ar fi ajuns oare masa la restaurant?

Mihaela: 300-400 de lei. Așa am scăpat ieftin.

Mai ieftin scapă şi cei care vin doar cu băutura de acasă.

Reporter: Lada? ce are în ea?

Familie: Fructe de mare (bere).

Turist: Un vin, o bere.

Reporter: De unde le-ați luat?

Turist: De la supermarket. E mai ieftin față de restul de pe plajă.

Dacă în supermarket o sticlă de suc costă 6 lei, la magazinele de pe plajă ajunge la 10 lei. În timp ce berea costă între 5 și 10 lei.

"Avem stocul aici, ia uitați, bericică, șampanie pentru fete. E bax de 6, 24 de lei, pe lângă dacă iei 15 lei cutia pe plajă, deci vedeți o diferență. E o diferență destul de mare. Păi da la pahar la fel, tot 15 lei. Și răsfățul cu șampania? E de acasă", spune un bărbat.

Turist: Strângem 2 luni de zile ca să venim la mare 5-6 zile.

Reporter: Și care e bugetul?

Turist: 6000-7000.

Care sunt preţurile la fast-fooduri, faţă de restaurante

Fast-food-urile de pe plajă sunt și ele la mare căutare. Preţurile sunt mult mai mici decât la restaurant. O felie pe pizza costă 12 lei, iar o shaorma 35 de lei.

"Oamenii sunt mai calculați, se gândesc să mănânce pentru întreaga familie, preferă să își ia câte puțin din fiecare, fac o mare masă pe plajă, sunt sătui", explică Ana Maria Mehedințean, comerciant.

Cele mai câştigate sunt însă supermarketurile din staţiuni, mereu aglomerate. Tot mai mulţi turişti renunţă la hoteluri, aleg apartamentele şi îşi gătesc acasă tot sejurul. Cătălin și-a calculat cu atenție bugetul. Dacă anul trecut și-a permis o vacanță atât la noi, cât și în Grecia, anul acesta se mulțumește doar cu litoralul românesc.

Reporter: Câte zile stați?

Cătălin, turist: 3 zile

Reporter: Ce buget aveți?

Cătălin: 2000 de lei

Reporter: Asta pentru că mâncați și la cazare. Și dacă ați mânca la restaurante care ar fi bugetul?

Cătălin: Cred că undeva la 4000-5000 de lei.

"Ce mâncăm pe plajă, chec și cornulețe făcute acasă. Dăm 4000 de lei 4 zile", spune o familie.

Weekendul acesta pe litoral au ajuns peste 200.000 de turiști.