Amendă cu totul neașteptată la Baia Mare. Primăria a fost sancţionată drastic, după ce a amenajat mai multe piste de bicicletă. Motivul? Lucrările ar fi fost făcute fără avizul Poliției Rutiere. În replică, autoritățile locale susțin însă că au trimis documentele necesare pentru autorizaţie, doar că au depășit termenul.

Amenda primită de Primăria Baia Mare este în valoare de 4.500 de lei, sumă pe care instituția trebuie să o plătească în întregime. Pistele de biciclete au fost construite recent și nu vor fi demolate, pentru că autoritățile locale au depus deja documentația pentru avizare la Poliția Rutieră, însă aceasta este încă în analiză.

Aceasta a fost și explicația reprezentanților primăriei, care spun că, încă de când au luat decizia de a amenaja aceste piste de biciclete în zona centrală a orașului, au solicitat și au obținut un aviz de principiu. Ulterior însă, actele pentru obținerea avizului final au fost depuse cu întârziere, după termenul legal. Când au văzut că au început lucrările de trasare a acestor piste, polițiștii au luat decizia de a amenda primăria, pentru că marcarea pistelor a început fără acel aviz.

Autoritățile locale din Baia Mare fac deja verificări în interiorul primăriei pentru a afla motivul pentru care documentele au fost depuse cu întârziere și dacă cineva poate fi tras la răspundere disciplinară.