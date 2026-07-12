Video Momentul în care un bizon atacă un turist şi îl aruncă la peste 2 metri înălţime, sub privirile nepotului
Un turist a fost aruncat în aer de un bizon în Parcul Naţional Yellowstone. Incidentul, surprins pe cameră, s-a petrecut sub privirile nepotului bărbatului, care a reuşit să scape nevătămat. Victima a fost rănită grav, relatează presa americană.
Incidentul a avut loc vineri, în Parcul Naţional Yellowstone, după ce un bizon mascul a devenit agresiv în apropierea unei zone de camping. Totul a fost filmat de fotograful profesionist Mike MacLeod, aflat în parc pentru a surprinde imagini cu animalele sălbatice.
Potrivit acestuia, bizonul intrase în zona de campare, unde mai mulţi turişti, inclusiv copii, îl fotografiau. La un moment dat, animalul a pornit în fugă spre grup. Copiii au reuşit să se adăpostească, iar fotograful a început să filmeze, intuind că situaţia ar putea deveni periculoasă.
Bărbatul a fost aruncat la peste doi metri înălţime
Victima se afla împreună cu nepotul său şi, potrivit martorului, respectase recomandările autorităţilor, aflându-se la o distanţă de aproximativ 90 de metri de animal.
"Stătea culcat în praf, aşa cum fac bizonii. Când s-a ridicat, bunicul a spus că este momentul să plece, iar cei doi s-au retras în spatele unor copaci", a povestit fotograful.
Nepotul a reuşit să se îndepărteze la timp, însă bunicul a fost prins de bizon. Animalul l-a lovit cu cornul în zona şoldului şi l-a aruncat în aer la aproximativ 2,5 metri, înainte ca acesta să cadă pe o parte. În urma atacului, bărbatul a suferit răni grave.
În urma atacului, bărbatul a suferit răni grave
Martorul, fost fotograf militar, a declarat că şi-a dat seama că animalul urma să atace. "Puteam să văd că se pregăteşte", a spus acesta.
Autorităţile din Parcul Naţional Yellowstone le reamintesc vizitatorilor să păstreze o distanţă de cel puţin 25 de metri faţă de bizoni şi de alte animale mari şi să nu se apropie niciodată de acestea, chiar dacă par calme.