Uneori, totul începe cu o glumă indecentă, o aluzie sexuală sau un compliment nepotrivit. Dacă reacționezi, riști să fii catalogată drept prea sensibilă sau fără simțul umorului. În realitate, însă, vorbim despre hărțuire la locul de muncă, un fenomen mult mai răspândit decât arată statisticile oficiale şi o problemă majoră în multe companii. Cele mai expuse sunt femeile, care, de teama că își vor pierde locul de muncă sau că vor fi judecate de colegi, aleg de multe ori să nu reclame mai departe abuzul. Alteori e vorba de teamă, ruşine şi sentimentul cât se poate de justificat că nimeni nu le ia în seamă. De ce se întâmplă asta şi ce putem face mai departe pentru a schimba o problemă devenită normalitate în România şi nu numai.

"Femeile sunt mai predispuse la asemena hărțuire, sunt cazuri în care sunt și bărbații, dar nu se recunoaște la fel de mult", spune un tânăr.

"Am auzit colege de la cămin sau prietene care au lucrat la cazinouri, iar hărțuirea nu vine neapărat din partea șefilor, ci a clienților. Am auzit povești că încercau să le atingă, le vorbeau mai aşa", spune o persoană.

Reporter: Ai auzit povești?

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Persoană: Da, din păcate, da. Rămân pentru situația materială. Nu ar mai fi primiți la locul de muncă și au nevoie de bani.

Gesturile care par tachinări, dar care pot ascunde forme de hărţuire

O glumă cu tentă sexuală, o privire insistentă, o aluzie indecentă sau chiar o atingere nedorită. Gesturi pe care unii le prezintă drept tachinări nevinovate sau dovezi de simpatie, dar care pot ascunde, în realitate, forme de hărțuire.

Hărțuirea sexuală la locul de muncă este mult mai prezentă decât o arată sesizările oficiale. 43% dintre angajații din România spun că s-au confruntat cu astfel de comportamente, însă doar 15% le-au identificat drept hărțuire sexuală. Mai mult, 27% dintre victime nu au vorbit cu nimeni despre experiența lor, doar 16% au sesizat conducerea, iar 2% au depus o plângere formală. În spatele acestor procente se ascund rușinea și neîncrederea că cineva va interveni.

Reporter: Ce ai face dacă ai fi martorul unei astfel de situații?

Tânăr: Partea rațională îmi spune să filmez să am dovezi ca să merg cu ele mai departe. Pe de altă parte, să intervin fizic să opresc această agresiune.

Mărturia unei femei care a trecut printr-o astfel de experiență

Paula Chirilă a trecut printr-o astfel de experiență la începutul carierei, în urmă cu mulți ani. Era o perioadă în care abuzurile din lumea teatrului erau frecvente, dar hărțuirea sexuală rămânea un subiect tabu, despre care puțini îndrăzneau să vorbească.

"În cazul meu, de la o glumiță indecentă și câteva complimente la fel de indecente și câteva aprecieri despre starea lui fizică, apoi urma propunerea. A venit brusc, foarte brutal, fără niciun fel de cenzură, pentru că nu era nimeni prin preajmă. Singura soluție, cea mai bună, a fost să plec", explică Paula Chirilă, actriţă.

Dar agresorul a rămas. Şi a continuat să facă acelaşi lucru altor femei. Aşa cum se întâmplă în multe companii. Astăzi, Paula spune că ar acţiona diferit şi ar face plângere pentru hărţuire. Atunci însă, i-a fost frică.

"La vremea aceea m-am gândit că asta ar putea să imi afecteze drumul. Înseamnă o expunere a unei părți pe care nu ai vrea să ți-o amintești vreodată. De multe ori am văzut victime judecate mai aspru decât călăii. Că a făcut ea ceva care a dus la acest comportament abuziv", spune Paula Chirilă, actriţă.

O mentalitate toxică care persistă și astăzi

Victimele sunt judecate, condamnate, iar agresorii scapă adesea nepedepsiți. Frica și rușinea le țin în continuare pe multe femei în tăcere. Dar şi teama de a rămâne fără loc de muncă şi, implicit, fără bani.

"Chiar dacă legea este de partea noastră, nu ne gândim neapărat la lege prima dată, ci la modul în care ne-ar impacta. Dacă aș avea nevoie neapărat de jocul ăla, ar fi frica asta dacă pierd jobul. Le este greu să se expună din cauza mediului. În corporații, este greu sa expui orice problemă pentru că ești catalogat a fi diferit. Nu ai cu cine să vorbeşti. Iar femeile au parte de asta la muncă pentru că societatea a permis asta de foarte multe ori", spun oamenii.

Multe se tem să raporteze cazurile mai departe, la departamentul de Resurse Umane, din convingerea că tot ele vor avea de suferit.

"Încrederea în echipa de HR nu se cere, se construiește pe măsură ce apar rezultate la plângerile angajaților. Ce înseamnă în practică o procedură eficientă de raportare. Să existe despre canalul de comunicare, cum formulez eu, spre cine mă îndrept. În niciun caz canalul respectiv să nu treacă pe la șeful meu. Reclamația pe care eu am formulat-o beneficiază de confidențialitate", explică Cristina Florescu, specialist HR.

"Consider că oamenilor le este teamă să vorbească pentru că, în urma hărțuirii, rămâi cu o traumă, iar dacă o exteriorizezi, există ideea că nu vei mai fi privit la fel. Peste ani, când dai totul afară, putem ajunge la depresie sau suicid", menţionează un tânăr.

"Minimizarea acționează ca un mecanism de autoprotectie dând iluzia ca de fapt nu este atât de grav, ca persoana este în control, că de fapt nu s-a întâmplat mare lucru. Ne impactează grav. În cultura noastră există un puternic sentiment al rușinii, care există asupra victimei. I se pot adresa întrebări: "De ce nu ai plecat?", "De ce nu ai spus?", explică Smaranda Cernescu, psiholog.

Două proiecte de lege care așteaptă să fie votate

Într-o declarație pentru Observator, ministrul Muncii, Florin Manole, spune că deja există două proiecte de lege în Parlament, în Camera Deputaților, care așteaptă să fie votate. Acestea extind protecția împotriva hărțuirii inclusiv în mediul online, în delegații sau în relația cu clienții, obligă angajatorii să acorde zile libere plătite victimelor aflate în pericol și dau inspectorilor ITM dreptul să investigheze direct aceste cazuri și să aplice amenzi de până la 50.000 de lei. Momentan, toate firmele au fost obligate să aibă o metodologie anti-hărțuire și să investigheze inclusiv plângerile anonime.