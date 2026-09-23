Angajatul unei ferme de animale a furat 40.000 de lei de la proprietar. Cât a cheltuit până să fie prins

Un angajat la o firmă de animale din judeţul Sibiu a furat suma de 40.000 de lei, de la proprietarul acesteia. Bărbatul a fugit, dar a fost prins după câteva zile de către poliţie, în judeţul Hunedoara, potrivit News.ro

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că un bărbat de 45 de ani, din comuna Pleşoi, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

"În fapt, la data de 17 septembrie, în jurul orei 18.00, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 54 de ani, din comuna Jina, judeţul Sibiu, cu privire la faptul că, dintr-un imobil aflat în extravilanul comunei Bucovăţ, i-ar fi fost sustrasă o sumă de bani. Din cercetări s-a stabilit că bărbatul din comuna Pleşoi, angajat la ferma de animale a persoanei vătămate, profitând de lipsa acesteia, ar fi sustras suma de 40.000 de lei şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Ce sumă au găsit poliţiştii

Bărbatul a fost prins, în noaptea de luni spre marţi, în oraşul Petrila din Hunedoara. Asupra sa, poliţiştii au găsit suma de 33.000 de lei.

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Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.