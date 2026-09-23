Grindeanu l-a chemat pe Siegfried Mureşan la sediul PSD şi i-a cerut să-şi dea demisia din PE

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a chemat pe Siegfried Mureşan la sediul PSD pentru negocieri şi i-a cerut să-şi anunţe demisia din Parlamentul European.

Preşedintele PSD a spus că a avut o discuţie cu Siegfried Mureşan în care au convenit că îi va trimite programul de guvernare, dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum. El a adăugat că, cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiţă în mare, îl anunţă că, atunci când se va simţi pregătit, pentru o discuţie serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aşteaptă la sediul Partidului Social Democrat.

"Așa cum v-am anunțat, am avut o discuție cu Siegfried, în care s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuție acum 2 ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Domnul Mureșan încă are nevoie de timp de gândire. Îngrijorător este faptul că PNL și USR au o propunere, un premier care ezită la orice pas și pare că cere aprobare.

Cu toate acestea, îl anunț pe domnul Mureșan că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept la sediul PSD. Până atunci, Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Imaginea pe care o proiectează e că nu își dorește să fie premier.

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Cred că ar trebui să ne arate că își dorește să fie premier și cred că ar trebui să dovedească acest lucru, ar trebui să-și dea demisia din PE. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Are girul nostru total să se retragă din această funcție, de europarlamentar. Altfel, dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă.

Prin toate acțiunile pe care le-a făcut, demonstrează că nu vrea să fie votat de alții din afara PNL, USR și UDMR. Domnul Mureșan pare că e doar un pion al lui Bolojan, care dorește prelungirea crizei politice. Am urmărit cu atenție declarațiile dlui Mureșan. Din păcate, impresia pe care o lasă e că nu știe ce e de făcut cu economia românească.

Ar fi un Bolojan second-hand și nu ține loc de un program de guvernare. Sfat: să lase mai puțin din aroganță. M-am străduit să găsesc viziunea economică a domnului Mureșan și vă spun sincer că și în ultima săptămână n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că e singurul atac politic pe care poate să îl promoveze.

Îl aștept pe domnul Mureșan la sediul PSD pentru a avea o discuție reală despre economia României. Îmi exprim o speranță: Sper ca domnul Mureșan să vină pregătit", a declarat liderul PSD.