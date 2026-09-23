Cine e francezul eliberat de Azerbaidjan după ce Parisul a forţat ridicarea sancțiunilor pentru un oligarh rus

Azerbaidjanul a grațiat miercuri un cetățean francez condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj. Președintele azer Ilham Aliev a semnat decretul la câteva ore după ce UE a decis ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhului rus Alisher Usmanov, la presiunile puternice ale Parisului.

Omul de afaceri francez Martin Ryan, în vârstă de 38 de ani, era încarcerat în Azerbaidjan de la sfârșitul anului 2023. Procesul său a început în ianuarie 2025, la Baku, dar a fost condamnat de abia în martie anul acesta, la 10 ani de închisoare pentru "spionaj".

Vestea eliberării sale apare într-un decret publicat miercuri pe site-ul Președinției din Azerbaidjan. Numele lui este inclus pe o listă de 20 de persoane grațiate, el fiind singurul cetățean francez.

Pe site, decizia grațierii este motivată prin luarea în considerare a "stării de sănătate și situației familiale". Cele două guverne nu au anunțat nimic oficial în acest sens.

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Un azer, judecat în același dosar cu Martin Ryan, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru "înaltă trădare".

Franța susține că Martin Ryan a fost arestat pe nedrept

Stabilit la Baku de mai mulți ani, Martin Ryan a fost arestat pe 4 decembrie 2023 de autoritățile azere, care l-au acuzat că lucrează pentru serviciile secrete franceze.

Ministerul francez de Externe a respins în repetate rânduri, în mod "categoric", acuzațiile și a calificat arestarea sa drept "arbitrară".

Potrivit azerilor, Martin Ryan ar fi colectat informații despre relațiile Azerbaidjanului cu Turcia, Iran și Pakistan, despre companii care au legături cu Rusia și China și despre Karabah, o enclavă aflată de zeci de ani în centrul unui conflict armat între Azerbaidjan și Armenia.

Presiuni din partea Parisului

Presa internațională a scris, în ultimele două săptămâni, citând diplomați europeni care au făcut dezvăluiri sub protecția anonimatului, că Parisul a făcut presiuni asupra statelor membre ale UE să ridice sancțiunile împotriva oligarhului rus Alisher Usmanov, ca să obțină la schimb eliberarea unor deținuți francezi din Azerbaidjan.

Profitând de precedentul creat astfel de Franța, Luxemburgul a cerut și a obținut, la rândul său, anularea sancțiunilor împotriva unui alt oligarh, Mikhail Fridman, cu cetățenie rusă și israeliană, dar născut în Ucraina.

Miliardarul cere în instanță de la statul luxemburghez despăgubiri de 15 miliarde de euro din cauza sancțiunilor impuse de UE.

Marți seara, după negocieri tensionate care s-au întins pe mai multe săptămâni, diplomații de la Bruxelles au votat ridicarea sancțiunilor împotriva celor doi miliardari, considerați apropiați de Kremlin și acuzați că susțin efortul de război al Rusiei. Vestea a provocat proteste puternice la Kiev.

"În momentul în care Rusia desfășoară atacuri brutale împotriva populației noastre, trimiterea de semnale privind ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși este un demers autodistructiv", a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Solicitarea Franței de a-l scoate pe Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor a provocat uimire și consternare la Bruxelles. Parisul a invocat în fața partenerilor săi "motive de securitate națională", fără a oferi alte explicații.

Alți patru cetățeni străini, eliberați

Potrivit decretului prezidențial publicat miercuri, pe lângă Martin Ryan, printre persoanele eliberate se află alți patru cetățeni străini: un rus, un pakistanez și doi turci.

Un alt cetățean francez încarcerat în Azerbaidjan este omul de afaceri Anass Derraz. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în noiembrie 2025, într-un dosar în care este acuzat că a acceptat mită de la un oligarh rus.

Relațiile bilaterale dintre Franța și Azerbaidjan s-au deteriorat puternic după ce Baku a preluat din nou, controlul asupra enclavei Karabah, în septembrie 2023, provocând strămutarea a peste 100.000 de locuitori. Regiunea avea atunci o populație majoritar armeană.

Baku a reproșat Parisului că a sprijinit Armenia. Autoritățile franceze au acuzat, la rândul lor, Azerbaidjanul de ingerințe în teritoriile franceze de peste mări, acuzații negate de Baku.

După aceste tensiuni puternice, în luna mai, președintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu Ilham Aliev despre cum să "dezvolte" relațiile dintre cele două țări.