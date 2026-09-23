Oţelul Galaţi a anunţat, oficial, despărţirea de antrenorul croat Stjepan Tomas. Ce urmează la echipă 

Reprezentanţii clubului de fotbal Oţelul Galaţi au anunţat, zilele trecute, despărţirea de antrenorul croat Stjepan Tomas.

Decizia este oarecum surprinzătoare, în condiţiile în care, deşi echipa a obţinut doar un punct din ultimele patru meciuri jucate, oficialii clubului au pus rezultatele mai degrabă pe seama unor erori de arbitraj.

Cu toate acestea, s-a decis că la Oţelul este nevoie de suflu nou, astfel că oficialii clubului au decis să pună punct colaborării cu antrenorul croat Stjepan Tomas. Alături de acesta, au părăsit echipa şi Vlado Smit – antrenor secund, Vlada Avramov – antrenor de portari și Lidio Melis – preparator fizic.

Cei de la Oţelul Galaţi vor să se mişte repede şi să instaleze la cârma echipei un tehnician care să profite de pauza competiţională pentru a-i cunoaşte bine pe jucătorii avuţi la dispoziţie.

Articolul continuă după reclamă

Există informaţii care arată că cei de la Oţelul Galaţi şi-ar dori instalarea unui tehnician portughez, încurajaţi de modul în care evoluează campioana Universitatea Craiova, sub comanda lui Filipe Coelho, sau liderul Dinamo Bucureşti, sub comanda lui Nuno Campos.