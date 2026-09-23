Un mare lanț de stații de carburanți a scumpit benzina peste pragul de 10 lei pe litru

Prețurile carburanților continuă să crească, iar benzina a trecut deja de pragul de 10 lei pe litru în unele benzinării din București. La stațiile OMV Petrom, un litru de benzină a ajuns să coste 10,05 lei, în timp ce, în multe alte benzinării din țară, prețul se află la doar câțiva bani de acest prag psihologic.

La Petrom, de exemplu, un litru de benzină standard costă 9,93 lei. Potrivit datelor privind evoluția prețurilor la carburanți în ultima lună, citate de PECO Online, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,4% față de luna august. Asta înseamnă că, pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc astăzi, 23 septembrie, cu aproximativ 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Benzina premium a depășit deja pragul de 10 lei, fiind vândută la prețuri cuprinse între 10,41 și 10,62 lei pe litru.

Motorina premium a înregistrat cele mai mari creșteri

Cele mai mari scumpiri se înregistrează însă la motorina premium. Un litru a ajuns să coste între 11,68 și 11,78 lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 35 de bani pe litru. Doar punctual mai există benzinării unde motorina premium este vândută cu mai puțin de 11,68 lei pe litru.

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Și în cazul motorinei standard, scumpirile sunt semnificative. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 7% față de luna august. Astfel, un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 36 de lei mai mult decât în urmă cu o lună.

În prezent, un litru de motorină standard se vinde la prețuri cuprinse între 10,91 și 10,99 lei.