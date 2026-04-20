Tentaţie mortală. Fascinat de vehicule de teren, un copil de 13 ani din Dolj şi-a găsit moartea strivit de un ATV cu care plecase la plimbare fără să îl vadă nimeni. Ispita rămăsese la vedere, în curtea unei familii unde era în vizită. Medicii au făcut tot ce puteau ca să îl salveze - au chemat şi elicopterul SMURD în ajutor, însă în zadar.

Băiatul de 13 ani a pus mâna pe cheia de la ATV-ul vărului său şi a ieşit din curte fără să îl oprească nimeni. După ce a mers câteva sute de metri pe şosea, a intrat pe un drum de câmp şi nu a mai avut putere să-l controleze. Denivelările au răsturnat ATV, iar copilul a fost strivit de vehiculul greu de 300 de kilograme.

"Suntem distruşi. Nu ştim ce s-a întâmplat. Un copil foarte cuminte şi vesel, şi ascultător", spune mătuşa.

"A trecut pe lângă noi. Ne-a salutat şi în fracţiune de secundă s-a întâmplat. Era foarte puternic pentru el", spune un martor.

Articolul continuă după reclamă

O femeie a găsit copilul în agonie şi a cerut ajutor la 112. Un elicopter SMURD a ajuns imediat la locul accidentului, dar medicii au dat familiei o veste îngrozitoare.

"Nu s-a putut face nicio minune care să-l fi adus şi pe el la viaţă. Voia să facă şcoala de frizerie, voia să... avea mai multe planuri", spune mătuşa.

Părinţii îi cumpăraseră copilului un ATV de jucărie, dar el visa unul adevărat.

"Era cuminte, foarte cuminte, respectuos. Ne pare rău şi nouă de el că ... avea 13 ani", spune o vecină.

În 2022, doi fraţi de 14 şi 12 ani au fost salvaţi cu elicopterul dintr-o râpă din judeţul Alba după ce s-au răsturnat cu ATV-ul şi s-au rostogolit mai mult de 100 de metri. Tatăl lor le dăduse voie să facă plimbarea, iar el era la câţiva metri în spatele lor.

Conform legislaţiei, trebuie să ai cel puţin 16 ani ca să conduci un ATV pe drumurile publice. Adolescenţii trebuie să obţină permis categoria B1 şi să poarte obligatoriu cască de protecţie. Pentru vehicule mai puternice este nevoie de permis categoria B, obținut la 18 ani.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰