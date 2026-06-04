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Video O mamă şi-a salvat fetiţa în ultima clipă. Maşina lor a fost făcută zob imediat după ce au coborât

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.06.2026, 14:14 | Modificat la 04.06.2026, 14:28

O femeie din Grecia şi fetiţa ei au scăpat ca prin minune dintr-un accident auto teribil. 

Cele două abia coborâseră din maşina parcată şi se pregăteau să îşi ia bagajele, atunci când un vehicul scăpat de sub control a intrat în plin în autoturismul lor. 

Impactul a fost devastator, dar imaginile arată cum mama a avut o reacţie foarte rapidă - ea şi-a luat fata în braţe, s-a dat câţiva metri în spate şi a reuşit astfel să îi salveze viaţa. 

Cele două au scăpat cu răni uşoare şi o sperietură. Poliţia încearcă acum să elucideze cauza accidentului. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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