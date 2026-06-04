O femeie din Grecia şi fetiţa ei au scăpat ca prin minune dintr-un accident auto teribil.

Cele două abia coborâseră din maşina parcată şi se pregăteau să îşi ia bagajele, atunci când un vehicul scăpat de sub control a intrat în plin în autoturismul lor.

Impactul a fost devastator, dar imaginile arată cum mama a avut o reacţie foarte rapidă - ea şi-a luat fata în braţe, s-a dat câţiva metri în spate şi a reuşit astfel să îi salveze viaţa.

Cele două au scăpat cu răni uşoare şi o sperietură. Poliţia încearcă acum să elucideze cauza accidentului.