Tatiana s-a aşezat pe o bancă să aştepte pe cineva. Nu a bănuit nicio clipă că vor fi ultimele clipe din viaţa sa. O camionetă scăpată de sub control i-a luat viaţa la doar 44 de ani.

Un martor a surprins imaginile imediat după impactul devastator. Oamenii s-au strâns şi au încercat să mute maşina în încercarea disperată de o scoate pe femeie de sub roţi. Din păcate, Tatiana nu a avut nicio şansă.

Moartea a venit brusc, după ce bărbatul de 58 de ani a pierdut controlul volanului încercând să evite impactul cu o maşină din faţă. A tras de volan şi a urcat pe trotuar, unde a pus la pământ un gard, un copac, dar şi pe femeia de 44 de ani.

Tatiana a murit pe loc.

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Ce spun poliţiştii

La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Tulcea.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Tulcea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Isaccei, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autovehiculul care circula în fața sa.

În aceste împrejurări, acesta ar fi părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă, ar fi pătruns pe trotuar și ar fi acroșat o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Tulcea, care se afla pe o bancă amplasată în fața unui imobil.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta deține permis de conducere valabil.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului competent, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Nu a păstrat distanta fata de masina din fata lui, a intrat pe trotuar si a omorât o femeie de 44 de ani care stătea pe bancă.