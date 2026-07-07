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Video O femeie care stătea pe o bancă, spulberată de o mașină scăpată de sub control, în Tulcea

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 07:55 | Modificat la 07.07.2026, 08:01

Accident tragic, ieri, în municipiul Tulcea. O femeie de 44 de ani, care stătea pe o bancă în faţa unui bloc, a fost ucisă de un autoturism scăpat de sub control.

Şoferul în vârstă de 58 de ani nu a păstrat distanţa regulamentară faţă de maşina care circula în faţa sa şi, pentru a evita impactul cu aceasta, a tras de volan în dreapta şi a intrat pe trotuar, acolo unde a lovit victima.

Din păcate, medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa şi au fost nevoiţi să declare decesul. Bărbatul vinovat nu era băut, conform etilotestului. Acum este acum cercetat penal pentru ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator
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