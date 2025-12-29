Anul Nou vine cu taxe mai mari inclusiv la gunoi. La Galaţi, tariful la salubritate se majorează cu peste 100 de lei de persoană. Este şi cea mai mare creştere din ţară. Asta în condițiile în care în oraș au fost montate zeci de ghene inteligente, nefuncţionale însă. Taxa de gunoi creşte şi în Constanţa şi Gorj.

De la 1 ianuarie, gălăţenii vor plăti mai mulţi bani şi pentru curăţenie. Consiliul Local a aprobat astăzi majorarea taxei de salubrizare de la 170 de lei la 288 de lei pe an de persoană. Familiile cu mai mulţi copii sunt, evident, cele mai afectate.

Reporter: Câte persoane sunteţi acasă?

Familie: Trei.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Asta înseamnă că veţi avea 860 şi ceva de lei doar gunoiul.

Familie: Da. Nu e normal.

Reporter: Cum veţi face faţă?

Bărbat: Nu ştim, ne gândim. Muncim mai mult ca să supravieţuim.

Ca să facă faţă cheltuielilor, oamenii spun că vor amâna plata taxelor locale până la final de an. Nu îi mai atrage la ghişee nici măcar reducerea de 10 la sută acordată celor care plătesc până pe 31 martie dările.

"Am calculat şi este o reducere de nici 100 de lei. Deci sigur nu o să plătim până în martie.", spune un bărbat.

"Salubritatea şi impozitul pe casă nu am să le plătesc până în noiembrie. Să vedem ce o să facă statul atunci, cu ce o să-şi plătească ei datoriile, salariile atunci.", adaugă alt bărbat.

"Pentru că actuala groapă de gunoi va fi închisă în curând, iar deşeurile vor fi transportate la aproximativ 70 km distanţă de ora, e motivul pentru care se majorează taxa de salubrizare, susţine Primăria Galaţi.", a explicat reporterul Observator.

"Creşterea taxei de salubrizare în anul 2026 se impune având în vederea creşterea costurilor de colectare, de transport şi de depozitare a deşeurilor.", a declarat Petrică Paţilea, purtător de cuvânt Primăria Galaţi.

"69 de insule ecologice inteligente au fost montatate deja în oraş, dintr-un total de 275. În schimb, cele mai multe nu funcţionează. Lumea aruncă în continuare gunoiul menajer la ghenele clasice, cele vechi.", a mai adăugat Adrian Obreja.

Salubritatea va costa mai mult de la 1 ianuarie şi în alte oraşe.

În Constanţa majorarea este de 40 la sută şi ajunge la 336 de lei pe an, iar în Gorj cu 23 de procente. În Capitală, autorităţile din sectorul 2 vor introduce o nouă taxă, de 76 de lei pe lună, pentru cei care nu au încheiat un contract cu firma de salubrizare. Pentru celelalte sectoare costul rămâne la fel, de 25 de lei pe lună. Şi în Iaşi şi Cluj, taxele se menţin la acelaşi nivel din 2025.

Cresc semnificativ în 2026 şi impozitele pentru case şi terenuri şi ajung la 75 la sută, iar pentru maşini se dublează. Autoturismele electrice vor fi taxate şi ele, pentru prima dată, cu 40 de lei pe an.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰