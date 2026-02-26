Cel mai cunoscut club de noapte din Capitală, supranumit "Raiul striptease", a fost închis de anchetatori, după un flagrant. Procurorii au descoperit că tinerele angajate ca dansatoare pe contracte de...drepturi de autor...erau drogate şi obligate să se prostitueze. Administratorii localului ar fi obţinut ilegal 4 milioane de euro, pe care i-au spălat printr-o fundaţie. La percheziţii s-a găsit un kilogram de cocaină. Unul dintre patronii localului este un actor, care era la masă cu Adi Minune când a fost ridicat de poliţişti.

Mascaţii au descins în forţă peste membrii reţelei de prostituţie care funcţiona sub paravanul unui bar de striptese din centrul Capitalei. Localul The Buddist, cel mai cunoscut în domeniu, este deţinut de actorul Vlad Marinescu. El ar fi fost la masă cu manelistul Adrian Minune, când a fost săltat de procurori, potrivit unor surse judiciare. Ancheta a început după un denunţ al unei angajate în urma căruia un poliţist sub acoperire a făcut flagrantul.

Administratorii clubului le spuneau la început tinereleor că vor lucra ca dansatoare. Odată semnat contractul, însă, aflau că trebuie să întrețină relații sexuale cu clienții, dacă vor să îşi păstreze slujbele. Erau preferate angajatele vulnerabile - din familii sărace sau dezbinate.

Ancheta a scos la iveală faptul că unele dintre fete erau infectate cu virusul HIV, altele sufereau de boli psihice, iar patronii ştiau dar nu au făcut nimic în această privinţă. De activitatea din club se ocupau patru asistente, care le supravegheaua strict pe tinere şi pe clienţii lor şi controlau circuitul banilor.

Taxa de intrare în club era de 300 de lei

Clienţii erau rapid abordaţi de dansatoare, care îi îndemnau să cumpere băuturi. Un cocktail costa 120 de lei, iar angajatele aveau o normă: trebuiau să convingă bărbaţii să cumpere 5 cocktailuri pe noapte. La fiecare vânzare primeau de la barman un cartonaş, pe care trebuiau să-l predea uneia dintre asistente, pentru contabilizare. Dacă nu făceau norma, erau penalizate din banii obţinuţi prin prostituţie.

"Eu așa am făcut vreo 3 luni de zile, zi de zi, adică am plătit din banii mei. Am plătit chiar și 20 de cocktailuri", spune una din fete.

În subsolul clubului funcţiona un adevărat bordel, unde se intra printr o uşă metaică ce avea un cronometru care o bloca pentru jumătate de oră. Tarifele variau între 1.500 şi 2.000 de lei.

Ofiţerul sub acoperire a pozat în client pentru a afla de la angajate ce se întâmplă mai departe cu banii: "În cadrul conversațiilor, S... a precizat că jumătate din sumele achitate de clienți pentru accesul în zonele private sunt remise managerelor clubului".

În acest fel patronul clubului şi complicii săi au câştigat în ultimii 8 ani o avere.

"Prejudiciul estimat depăşeşte 19 milioane de lei. Vorbim şi de un mecanism creat pentru albirea banilor proveniţi din aceste fapte. Transferuri în conturile unei fundaţii, ulterior în cele ale unor societăţi controlate de membrii grupării, iar într-un final în conturile liderilor acesteia", spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

Printre fondatorii fundaţiei prin care se spălau banii este şi Nidia Moculescu, fiica faimosului compozitor Horia Moculescu. De altfel pe pagina de Facebook ea apare că ar cânta în club. Ancheta însă nu o vizează.

De racolarea clienţilor se ocupa bodyguardul clubului, un apropiat al lui Nuţu Cămătaru şi al lui Eugen Preda, care percepea în schimb un comision. Tot el ar fi furnizat clienţilor şi angajatelor droguri. La percheziţiile, poliţiştii au găsit 17 doze de cocaină şi un pachet de un kilogram despre care bănuiesc că ar conţine aceeaşi substanţă.

Clubul funcţioneată de mai bine de 20 de ani

Locatarii din bloc habar nu aveau ce se întâmpla acolo.

"Îşi plătesc danganalele către asociaţie. Consumul. N-am văzut vad de femei pe aici niciodată. Am fost şi eu, sigur că am fost. Dacă stau în bloc, sunt şi administratorul blocului", spune Titel Stancu, administratorul clădirii în care funcţionează clubul.

Vlad Marinescu a moştenit clubul de striptease de la tatăl său. Este asociat cu mama sa şi noul ei soţ.

