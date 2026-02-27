Un copil în vârstă de un an și jumătate a supraviețuit unei căderi de etajul 10 al unui bloc din Rusia, după ce două asistente au reacţionat rapid şi au reuşit să îl prindă într-o haină.

În imaginile şocante surpinse de un martor se vede cum micuțul, în vârstă de 18 luni, se dezechilibrează şi cade în gol de pe pervazul unui apartament situat la etajul zece al unui bloc din Sankt Petersburg, transmite Daily Mail.

Două asistente au reacționat prompt și au folosit haina unei femei drept plasă de siguranță improvizată pentru a-l prinde pe micuţul care a căzut de la 33 de metri înălţime.

Copilul a fost transportat de urgență la cea mai apropiată clinică, iar ulterior la spital, însă nu a suferit răni grave.

"Am acționat din instinct. Nu știam cum să ne comportăm într-o asemenea situație", a declarat Anna Kabashova, una dintre asistentele eroine.

Martorii au povestit că micuţul era nesupravegheat în momentul incidentului. Părinții s-ar fi aflat în vizită la vecini în acel moment. Fratele său, în vârstă de 18 ani, era acasă și se juca pe calculator, într-o altă cameră. Şi-a dat seama ce se întâmplă abia după ce a auzit țipete din stradă, potrivit presei locale.

În apartament erau montate dispozitive de siguranță la două ferestre laterale, însă nu și la cea centrală, pe care copilul a reușit să o deschidă.

"Copilul încerca să deschidă fereastra de aproximativ 20 de minute", a povestit un martor.

"Stătea acolo, deschizând și închizând fereastra din nou și din nou. M-am poziționat direct sub fereastră. O altă femeie a venit lângă mine și m-a întrebat: 'Îl prindem?'. I-am răspuns: 'Hai să o facem'. Totul a durat câteva secunde. Cineva a strigat 'Cade, cade!' și el era deja în haina noastră", a declarat Anna Kabashova.

Biroul Procurorului din districtul Primorsky a deschis o anchetă și va analiza modul în care părinții au supravegheat copilul.

Salvarea dramatică a avut loc la doar câteva zile după ce un alt băiat a fost prins de un muncitor de la salubritate, după ce a căzut de la etajul șapte, într-o altă zonă a orașului.

