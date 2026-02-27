Antena Meniu Search
Alertă în Tulcea, după ce o dronă a fost detectată lângă graniță. Mesajul MApN

Vineri dimineață, radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea. Autoritățile au precizat că drona nu a intrat în spațiul aerian românesc. Inițial au fost emise două mesaje RO-Alert pentru locuitorii din judeţ, dar mai târziu starea de alertă a fost ridicată.

la 27.02.2026 , 09:33
"În cursul dimineţii de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spaţiul aerian ucrainean, în evoluţie către nordul judeţului Tulcea. Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată", a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că vehiculul aerian nu a pătruns în spaţiul aerian naţional, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă. "Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent spaţiul aerian, în strânsă cooperare cu aliaţii din NATO, pentru a asigura siguranţa şi integritatea teritorială a României", a mai transmis MApN.

În jurul orei 08:50 a fost emis un alt mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația a fost informată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul semnalării unor ținte în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Incidente similare s-au ptrecut şi în ultimele două zile. Joi, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional.

