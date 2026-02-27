Antena Meniu Search
MAE repatriază personalul neesenţial din Ambasada de la Tel Aviv şi din alte 2 oraşe din Israel

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

de Alexandru Badea

la 27.02.2026 , 20:34
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au transmis, vineri, că ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. 

"MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români", au precizat aceştia. 

Departamentul de Stat al SUA a autorizat membrii personalului neesenţial al ambasadei sale din Israel să părăsească ţara din cauza "riscurilor pentru siguranţa lor", pe fondul tensiunilor militare regionale, a anunţat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, care a recomandat, de asemenea, unora dintre cetăţenii săi "să părăsească" ţara "atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale", relatează AFP şi Reuters.

