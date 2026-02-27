Acordul Mercosur intră în vigoare. Anunţul a fost făcut chiar de către şefa comisiei europene, Ursula von der Leyen, după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul cu blocul comunitar. Comisia avea mandat să aplice acordul chiar dacă parlamentarii europeni au decis să-l trimită la Curtea de Justiţie. Vestea nu a picat bine pentru fermierii români care spun că, deşi au fost adoptate clauze care să îi protejeze, produsele din Mercosur tot le vor face concurenţă neloială, iar importurile mult mai ieftine riscă să îi falimenteze.

"Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie. Acordul poate fi încheiat definitiv numai după ce Parlamentul European votează. Acordul Mercosur creează o piață de 720 de milioane de persoane. Acesta deschide nenumărate oportunități", a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Anunţul de la Bruxelles a aprins nemulţumirea fermierilor români.

"Noi producem cu anumite restricţii, nu avem voie să facem exces de pesticide, exces de ierbicide. Unde vom ajunge noi? Decât spre faliment", a spus Valentin Popa, agricultor.

"Este peste puterile noastre, Ursula von der Leyen a trecut peste decizia Parlamentului European care a trimis la Curtea Europeană de Justiţie acest acord. Se vor plasa sub preţul de producţie al unui producător român, vor sufoca producătorul român", a precizat Cezar Gheorghe, analist în piaţa cerealelor.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care s-a poziţionat contra acestui acord, nu a răspuns la telefon.

Urmează ca Brazilia şi Paraguay să ratifice şi ele acordul cu Uniunea Europeană.

"Argentina face un pas mare către maturitate în ochii lumii – ceva de care avem nevoie și ceva care ne face mai puternici ca țară în fața UE", a declarat senatoarea argentiniană Patricia Bullrich.

"Nu a fost simplu. Această rezoluție a durat douăzeci și cinci de ani", a spus şi Victor Martín Aldaya, parlamentar din Uruguay.

Franța, care a condus opoziția față de acord, este profund nemulțumită.

"Pentru Franţa este o surpriză şi una neplăcută. Nu voi susține niciodată un acord indulgent față de ceea ce importăm și strict față de ceea ce producem acasă", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

La începutul lunii februarie, parlamentul european a votat o serie de clauze în favoarea fermierilor - orice stat membru poate reclama dacă descoperă că piaţa naţională a fost inundată de produse din America Latină, cu mai mult de 5 procente mai ieftine decât cele produse intern. Mai exact, pentru fiecare european, importul din statele sud americane nu ar trebui să depăşească o friptură pe an.

La carnea de vită este vorba de aproximativ 200 de grame pe an per persoană, la carnea de pui și la zahăr de circa 400 de grame pe an. În total, aceste importuri reprezintă doar aproximativ 2% din piața europeană și sunt permise pe o perioadă de șase ani.

Acordul Mercosur crează una dintre cele mai mari pieţe de liber schimb din lume şi prevede eliminarea graduală a taxelor vamale pentru aproximativ 90% dintre bunurile schimbate între cele două blocuri.

