Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite îşi retrag personalul diplomatic neesenţial din mai multe state din regiune pe fondul tensiunulor cu Iranul. O nouă rundă de negocieri s-a terminat fără niciun rezultat la Geneva.

Mobilizarea armatei SUA în regiune este aproape completă, militarii mai aşteaptă doar semnalul lui Donald Trump şi din ce în ce mai mulţi analişti se tem că un eventual război ar putea cuprinde tot Golful Persic.

Unul a izbucnit deja în regiune, între Pakistan şi Afganistan. 300 de soldaţi au fost ucişi.

Negocierile maraton dintre Iran şi Statele Unite s-au încheiat fără un acord final.

"Pot spune că am înregistrat progrese semnificative după câteva ore de negocieri intense. Am început discuții serioase cu privire la elementele unui acord, atât în domeniul problemelor nucleare, cât și al ridicării sancțiunilor", a declarat Abbas Araghchi, ministru de Externe în Iran.

Delegaţia americană de la Geneva a fost condusă de emisarul Steve Witkoff şi omul de afaceri Jared Kushner. Le-au cerut iranienilor să-şi închidă cele trei situri nucleare principale şi să transporte uraniul îmbogăţit direct în Statele Unite. Pentru Teheran, este o linie roşie. Iranul consideră că stocul său ar fi ultima pârghie pentru negocieri.

Următoarea rundă de discuţii va avea loc săptămâna viitoare, la Viena.

"Dacă negocierile eșuează, există riscul real al unui conflict cu consecințe imprevizibile și potențial dezastruoase pentru ambele părți", explică Ali Vaez, un expert al International Crisis Group.

Este o miză uriaşă inclusiv pentru Donald Trump. Doar 27% dintre americani susţin un atac asupra Iranului, potrivit unui sondaj Reuters.

Washingtonul ar prefera ca Israelul să fie cel care provoacă Iranul, pentru a genera o reacție care să justifice, în ochii publicului, o intervenție americană, scrie Politico, citând surse de la Casa Albă.

"Cred că obiectivele preşedintelui sunt şi obiectivele noastre: fără arme nucleare în Iran și reducerea activităților teroriste finanțate de această țară. Dar ideea ca America să intre în război? Constituția este clară în această privință: poporul american are ultimul cuvânt", a declarat Dick Durbin, democrat ales în statul Illinois.

Rachetele iraniene au o rază de acţiune de 2.000 de kilometri, iar ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a transmis personalului instituţiei să părăsească de urgenţă ţara.

Ambasadele SUA din Irak şi Kuweit au fost şi ele evacuate.

Într-un interviu pentru The Washington Post, vicepreşedintele JD Vance a dat asigurări: armata americană nu va intra într-un conflict de lungă durată cu Iranul.

Între timp, e deja haos în regiune. Tensiunile de la frontiera dintre Pakistan şi Afganistan s-au transformat într-un război deschis. 22 de aşezări din ţara condusă de regimul taliban au fost bombardate, iar aproape 300 de oameni au fost ucişi.

Guvernul din Pakistan acuză ţara vecină că finanţează grupări teroriste.

