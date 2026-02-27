Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare a fost aprobat. Părinții trebuie să știe că, în prima etapă, cererile pot fi depuse direct la şcoală sau transmise online.

Copiii care împlinesc șase ani până pe 31 august trebuie înscriși în clasa pregătitoare, iar cei care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie pot fi înscriși în clasa pregătitoare fie pe baza unei recomandări care atestă nivelul de dezvoltare personală, eliberată, la cerere, de grădinița pe care au frecventat-o.

Dacă nu au frecventat o grădiniță sau s-au întors din străinătate, recomandarea poate fi eliberată de centrul județean sau de Centrul Municipiului București de Resurse Educaționale.

Pe 12 martie, unitățile școlare trebuie să publice numărul de clase pregătitoare și celelalte date importante pentru acest proces de înscriere, iar în perioada 16–30 martie cererile pot fi obținute, urmând ca ulterior să fie depuse dosarele de înscriere.

