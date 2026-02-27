Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cabană construită ilegal în incinta unei unităţi militare, dată spre închiriere. Nereguli descoperite la MApN

Controale ample în Ministerul Apărării au scos la iveală mai multe nereguli grave. La Spitalul Militar Central din București, spre exemplu, au fost înființate ilegal 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Ministrul Radu Miruţă a anunţat că au fost sesizate. Parchetul Militar şi Direcția Națională Anticorupție. 

de Eduard Marin

la 27.02.2026 , 09:07

Unul dintre cele mai grave cazuri este la Stâna de Vale, unde o cabană turistică cu mai multe camere a fost construită ilegal în incinta unei unități militare și promovată online pentru închiriere. Contractul a fost reziliat, iar cazul a fost trimis la Parchetul Militar.

Probleme au fost găsite și la Spitalul Militar Central din București, unde au fost create ilegal cinci posturi de medic, ocupate de angajații acelui spital. Situația a fost sesizată deja la DNA.

Nereguli apar și în zona financiară: ore suplimentare plătite fără justificare la Institutul de Medicină Aeronautică, o lucrare de aproximativ un milion de lei recepționată incomplet la cazarma Cincu și achiziții repetate la aceeași firmă, uneori la prețuri mai mari decât cele ale competitorilor. Toate cazurile sunt acum investigate de procurori sau analizate disciplinar.

Articolul continuă după reclamă

Mesajul autorităților este unul ferm. Într-un minister responsabil cu siguranța națională, regulile trebuie respectate fără excepție.

Eduard Marin
Eduard Marin Like
mapn spitalul militar
Înapoi la Homepage
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie
O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară?
Observator » Evenimente » Cabană construită ilegal în incinta unei unităţi militare, dată spre închiriere. Nereguli descoperite la MApN