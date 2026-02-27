Controale ample în Ministerul Apărării au scos la iveală mai multe nereguli grave. La Spitalul Militar Central din București, spre exemplu, au fost înființate ilegal 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Ministrul Radu Miruţă a anunţat că au fost sesizate. Parchetul Militar şi Direcția Națională Anticorupție.

Unul dintre cele mai grave cazuri este la Stâna de Vale, unde o cabană turistică cu mai multe camere a fost construită ilegal în incinta unei unități militare și promovată online pentru închiriere. Contractul a fost reziliat, iar cazul a fost trimis la Parchetul Militar.

Probleme au fost găsite și la Spitalul Militar Central din București, unde au fost create ilegal cinci posturi de medic, ocupate de angajații acelui spital. Situația a fost sesizată deja la DNA.

Nereguli apar și în zona financiară: ore suplimentare plătite fără justificare la Institutul de Medicină Aeronautică, o lucrare de aproximativ un milion de lei recepționată incomplet la cazarma Cincu și achiziții repetate la aceeași firmă, uneori la prețuri mai mari decât cele ale competitorilor. Toate cazurile sunt acum investigate de procurori sau analizate disciplinar.

Mesajul autorităților este unul ferm. Într-un minister responsabil cu siguranța națională, regulile trebuie respectate fără excepție.

