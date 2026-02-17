Antena Meniu Search
Șoferii care circulă în localitățile de la granița României riscă să fie taxați suplimentar fără să părăsească țara. În Timiș și Caraș-Severin, autoritățile au montat zeci de panouri de avertizare privind riscul de roaming involuntar, pentru a preveni facturile încărcate neașteptat.

de Iulia Pop

la 17.02.2026 , 13:52

Nu trebuie să avem nici mai multă imaginație și nici să fim atenți. Trebuie să citim panourile de atenţionare, dar și să facem câteva setări la telefon. În primul rând este foarte important să ne selectăm manual rețeaua mobilă, să-l dezactivăm varianta automată și tot din setările telefonului să ne oprim roaming-ul de date. Și o altă variantă este să citim și SMS-urile pe care le primim de regulă de la operatorii străinii de telefonie mobilă, care ne anunță că ne-am conectat involuntar la rețeaua lor.

Și putem fi atenți și la panourile care au apărut recent în Timiș, în 29 de localități și în alte 19 din Karaș și Severin: "Atenție, risc de roaming involuntar" - un reminder în plus ca să ne uităm la telefon și să dezactivăm tot ce ne-ar putea crea probleme și ne-ar putea îngreuna și factura.

La nivel național sunt 350 de localități care sunt în pericol să genereze pentru utilizatori costuri suplimentare la factura de telefonie mobilă, iar România este prima țară din Uniunea Europeană care are astfel de panouri de avertizare pentru șoferi sau pentru turiști, că pot să li se genereze costuri suplimentare, deși fizic nu au trecut frontiera. 

Articolul continuă după reclamă

Există și o lege în acest sens, a fost inițiată chiar de către un parlamentar din Timiș și promulgată de președinte în anul 2023, care pune în sarcina administratorilor drumurilor obligativitatea de a informa pe turiști, pe șoferi, pe locuitori de faptul că se pot genera astfel de costuri suplimentare la factura de telefonie mobilă. 

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

