Lovitură chiar înainte de inaugurare la fostul cinematograf Dacia din Galaţi, aflat în plin proces de modernizare. Un hoţ a reuşit să intre nestingherit şi să plece cu echipamente din camera de sunet, în valoare de trei mii de lei.

Individul a fost surprins de camerele de supraveghere. Individul s-ar fi strecurat pe lângă muncitori fără să fie observat. A ajuns direct în camera tehnică, de unde a furat un mixer audio, două microfoane şi o bază.

Echipamentele aparţineau firmei care a funcţionat în clădire şi urmau să fie predate primăriei, odată cu finalizarea lucrărilor.

Imaginile au ajuns pe mâna poliţiştilor, iar suspectul este căutat.

