Bilanţul incendiului devastator în barul din Bankok a crescut la 30 de morţi. 24 sunt în stare critică

Numărul de victime în urma incendiului din barul din Bangkok, Thailanda, a ajuns la 30. Peste 70 de persoane au fost rănite, iar 24 dintre acestea sunt în stare critică, potrivit autorităţilor orașului Bangkok.

Incendiul, care a cuprins un pub din capitala Thailandei, este cel mai grav din ultimii 17 ani înregistrat de țară, potrivit AP.

Focul a izbucnit duminică seară într-o zonă nordică a Bangkokului. Pompierii au avut nevoie de o jumătate de oră pentru a-l stăpâni.

Barul pretindea că poate găzdui până la 600 de clienți. Totuși, nu era clar câți oameni erau prezenți duminică seara.

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Oamenii s-au ascuns în băi, fără ferestre

O anchetă privind cauza incendiului și dacă barul respecta regulile de siguranță este în curs de desfășurare. Majoritatea persoanelor care au fost ucise au fost găsite prinse în băi fără ferestre. Acolo este posibil să fi încercat să scape de flăcări, a declarat poliția.

Foști clienți ai barului și alte persoane s-au adunat, marți, pentru a depune flori în zona ce delimita locul incendiului.

Luni, președintele Asociației Inginerilor Structurali din Thailanda, Amorn Pimanmas, le-a spus reporterilor că a observat câțiva factori de risc, care ar fi putut agrava pericolul de incendiu.

El a spus că barul era într-un spaţiu închis, avea tavane joase și este posibil să fi fost folosită spumă ca material decorativ, fără un tratament ignifug corespunzător. Împreună cu ventilația slabă, acest lucru ar fi făcut ca fumul să se acumuleze foarte repede și să creeze un aer toxic, care ar fi putut fi principala cauză a morții pentru multe dintre victime.

De asemenea, barul era autorizat ca restaurant cu muzică live, nu ca local de divertisment, deoarece se afla în afara zonei în care astfel de afaceri sunt permise. Amorn a spus că, din acest motiv, localul nu trebuia să respecte normele mai stricte de protecție împotriva incendiilor aplicate localurilor de divertisment.

Tragediile similare din Thailanda

Thailanda a mai fost martora unor tragedii similare în trecut. În 2022, 14 persoane au fost ucise într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică din partea de est a țării.

Și cu mai mult de un deceniu înainte, 66 de persoane au fost ucise și peste 200 rănite într-un incendiu izbucnit în timpul unei sărbători de Revelion, pe 1 ianuarie 2009, la clubul de noapte Santika din capitala Thailandei. Incendiul a fost, se pare, declanșat de un spectacol de artificii în interior.

Resturi din bar, precum instrumente muzicale topite și scaune înnegrite, zăceau împrăștiate pe trotuar.