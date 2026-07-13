Apar detalii şocante despre tragedia din Munţii Bucegi, unde patru alpinişti s-au prăbuşit pe stânci de la mare înălţime. Surse din rândul anchetatorilor spun că victimele nu s-au asigurat bine.

S-ar fi prins toţi patru în acelaşi piton, mai exact un punct de sprijn vechi de peste trei decenii care ar fi cedat, iar victimele s-au prăbuşit în gol. Specialiştii în alpinism spun că regulile sunt clare: în timpul căţărării asigurarea trebuie făcută în cel puţin două puncte.

Sportivii, membri ai Clubului Alpin Român, erau însoţiţi de un ghid cu experienţă şi participau la un curs plătit când s-a produs tragedia.

Cei patru alpinişti coborau pe ultima porţiune, după peste 200 metri de rapel. Mai aveau doar 15 metri şi terminau traseul. În mod normal, ar fi trebuit să se ancoreze câte 2, la o coardă. Iar coarda să fie asigurată în cel puţin două pitoane, două puncte de sprijin, astfel încât, dacă unul cedează, să existe o rezervă de siguranţă.

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Potrivit informaţiilor noastre, alpiniştii aveau o singură coardă cu care s-au asigurat la un singur piton vechi de peste 30 de ani, susţin surse din anchetă. Prima a început coborârea femeia. În momentul balansului, punctul de prindere a cedat, şi toţi patru s-au prăbuşit... unii peste alţii. Pentru Antonia, căzătura a fost fatală.

"Mai apare şi neglijenţa, din păcate. Se spune că în alpinism şi în escaladă greşeşti o singură data", a explicat Nardy Boltaşu, ghid montan.

Antonia era medic stomatolog la Bucureşti. Când nu era în cabinet, tânăra de 36 de ani cutreiera munţii.

"Era pasionată, era bucuria vieţii ei, să urce, să coboare. A fost pe Kilimajaro, a fost pe Munţii Curcubei din Peru şi nu a avut niciodată... şi uite aici la noi s-a întâmplat", a spus mama Antoniei.

Poliţiştii, care au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, încearcă să refacă filmul zilei fatidice şi să afle cine a greşit. Până atunci, alpiniştii îi avertizează pe pasionaţi.

"Este foarte important ca asigurările de pe traseu să fie verificate. Trebuie să ţinem cont că ele rămân acolo peste iarnă sau peste mai multe ierni. Îngheţ, dezgheţ, trebuie să ţinem cont că acolo se produce dilatare, contractare, eroziune, practic. Acele asigurări pot ieşi în orice moment din stâncă. Tot timpul trebuie să te asiguri în cel puţin două puncte ca să nu rişti", a mai declarat Nardy Boltaşu, ghid montan.

Supravieţuitorii tragediei din Bucegi sunt internaţi la Bucureşti şi Braşov cu fracturi grave.