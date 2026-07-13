O femeie ţinea peste 100 de pisici la mai multe adrese din Capitală. Intervenţie pentru salvarea felinelor

Situaţia neobişnuită în Bucureşti. O femeie ţinea peste 100 de pisici în condiţii impropii, la două adrese din Capitală.

O femeie ţinea peste 100 de pisici la mai multe adrese. Autorităţile au intervenit pentru salvarea felinelor - Protecţia Animalelor

Autorităţile de la Protecţia Animalelor au intervenit pentru salvarea animalelor. În sesizarea ajunsă la Protecţia Animalelor se specifica faptul că femeia avea 84 de pisici într-un imobil din Sectorul 2. În urma verificărilor, s-au descoperit alte 40 de feline la o altă adresă din acelaşi sector.

Pisicile, transportate la mai multe unități medicale veterinare

"Astăzi, 13 iulie 2026 polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul pentru Protecția Animalelor, în urma unei sesizări, au acționat pentru verificarea condițiilor de bunăstare, în care erau deținute mai multe exemplare feline, de către o femeie și a respectării legislației în vigoare, la o adresă din București.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de reprezentanți ai ASPA, precum și reprezentanții unor organizații neguvernamentale au efectuat verificări la o adresă din Sectorul 2, unde au fost identificate 84 de exemplare feline, preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. De asemenea, în cadrul verificărilor, polițiștii s-au deplasat și la o altă adresă din Sectorul 2, într-un imobil aflat în construcție, unde erau adăpostite alte 40 de feline.

Pisicile au fost preluate și transportate la mai multe unități medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate și acordării îngrijirilor necesare. Verificările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București recomandă deținătorilor de animale să asigure acestora condiții corespunzătoare de bunăstare, prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare și a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărei specii.

Totodată, reamintim că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligația proprietarilor și deținătorilor de a asigura protecția și bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente față de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Cetățenii care au cunoștință despre situații în care animalele sunt supuse unor rele tratamente, sunt abandonate sau sunt deținute în condiții necorespunzătoare sunt încurajați să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, atunci când există un pericol iminent pentru viața sau integritatea animalelor", se arată în comunicatul Protecţiei Animalelor.