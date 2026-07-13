Şi-a lăsat demintatea de poliţist la amanet. Un ofiţer de la investigaţii criminale din Câmpina este acuzat că şi-a amanetat laptopul de serviciu pentru a face rost de bani de păcănele. Mai mult, la o percheziţie, a furat aproape 1.000 de euro din casa unei victime pentru a-şi întreţine viciul. Poliţistul este cercetat acum sub control judiciar. Iar colegii lui trag un semnal de alarmă: Poliţia Română nu are niciun mecanism prin care să identifice sau să consilieze angajaţii dependenţi de jocuri de noroc.

Ofiţerul de 27 de ani avea toate premisele unei cariere de succes. A absolvit Academia de Poliţie şi, cu cinci ani în urmă a fost repartizat la serviciul de investigaţii criminale din Câmpina. A dat însă în patima jocurilor de noroc. Iar în ultimele luni, înglodat în datorii, a recurs la gesturi disperate. Pentru a face rost de bani, agentul şi-a adus laptopul de serviciu la această casă de amanet din Câmpina, aflată la câţiva paşi de sediul poliţiei. A făcut-o de două ori, în decursul a două săptămâni şi a obţinut de fiecare dată câte 350 de lei.

Ce va păţi poliţistul dacă va fi condamnat

"Toate dispozitivele IT pe care se redactează şi se stochează informaţii confidenţiale, secrete de serviciu şi secrete, nu pot fi scoase din unitate fără acordul conducerii", a declarat Cristi Glodean, prim-vicepreşedinte SIDEPOL. Poliţistul a avut însă grijă să răscumpere laptopul de fiecare dată. Însă nevoia de bani l-a făcut să cadă din nou în păcat. La un caz de moarte suspectă, poliţistul a băgat în buzunar 4.250 de lei şi 50 de euro, bani pe care i-a găsit la percheziţii. Asta după ce a minţit că ar fi predat sumele unei rude a victimei. Nu a durat mult până când colegii poliţistului au intrat pe fir.

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"Acesta a făcut obiectul unor verificări și monitorizări interne, urmare a cărora au reieșit aspectele cercetate în dosarul penal. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova se delimitează de astfel de comportamente care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei", a declarat Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Prahova. Poliţistul este cercetat acum sub control judiciar pentru furt, delapidare şi fals intelectual. Patima jocurilor de noroc urmează să şi-o gestioneze singur.

"Identificarea şi consilierea poliţiştilor care sunt dependenţi de jocurile de noroc în interiorul Poliţiei Române este aproape de zero. Adică nu se realizează", a declarat Cristi Glodean, prim-vicepreşedinte SIDEPOL. Până la finalizarea dosarului, poliţistul va face doar muncă de birou, în instiuţie, sub controlul strict al superiorilor. În cazul în care va fi condamnat, acesta îşi poate pierde definitiv funcţia.