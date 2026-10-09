Este anchetă la spitalul din Brăila după ce o asistentă care lucra acolo de mai bine de 20 de ani ar fi sustras cantităţi importante de medicamente din farmacia unităţii medicale. Este vorba despre sedative, cu regim special, care se eliberează numai pe bază de reţetă. În casa femeii, s-au găsit la percheziţii mai mulţi saci cu medicamente, dar şi pungi inscripţionate cu numele unor pacienţi.

O asistentă în vârstă de 54 de ani, de la secția de chirurgie vasculară a Spitalului Județean din Brăila, cu o vechime de peste 20 de ani, fura medicamente din farmacia spitalului și de pe secție de câțiva ani. În luna ianuarie, conducerea spitalului s-a sesizat cu privire la aceste fapte.

Stocurile de medicamente nu corespundeau cu cele înscrise în documentele oficiale. Atunci a fost efectuat un audit, în urma căruia s-a descoperit că medicamentele erau furate. Tot atunci s-a stabilit că asistenta era cea care le sustrăgea.

Poliția a fost sesizată în luna ianuarie a acestui an, iar timp de nouă luni asistenta a fost monitorizată și filată. La finalul lunii septembrie, pe 30, anchetatorii au decis să efectueze percheziții la locuința ei, unde au găsit cantități impresionante de medicamente opioide. Foarte multe dintre acestea erau depozitate în saci și pungi de mari dimensiuni, inclusiv în pungi pe care erau trecute numele unor pacienți internați de-a lungul timpului în spital.

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Asistenta a fost cercetată de o comisie de anchetă disciplinară, iar contractul său de muncă a fost desfăcut începând de ieri. Practic, vineri este prima zi în care asistenta nu mai lucrează la Spitalul Județean din Brăila. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile privind furturile de medicamente din unitatea medicală.