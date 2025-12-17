Avertizare ANM: ceață densă și vizibilitate sub 50 de metri în opt județe

Mai multe localități din opt județe ale țării se află sub avertizare de Cod galben de ceață, emisă miercuri de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit ANM, până la ora 12:00, ceața densă va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenul poate favoriza, în funcție de condițiile locale, și formarea gheţuşului.

Localități din opt județe, sub Cod galben de ceață în următoarele ore

Avertizarea vizează zone din județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Alba, Harghita și Galați, situate în regiunile Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova.

Avertizările nowcasting de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

