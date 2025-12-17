Avertizare ANM: ceață densă și vizibilitate sub 50 de metri în opt județe
Mai multe localități din opt județe ale țării se află sub avertizare de Cod galben de ceață, emisă miercuri de Administrația Națională de Meteorologie.
Avertizare ANM: ceață densă și vizibilitate sub 50 de metri în opt județe - Sursa: Profimedia
Potrivit ANM, până la ora 12:00, ceața densă va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenul poate favoriza, în funcție de condițiile locale, și formarea gheţuşului.
Localități din opt județe, sub Cod galben de ceață în următoarele ore
Avertizarea vizează zone din județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Alba, Harghita și Galați, situate în regiunile Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova.
Articolul continuă după reclamă
Avertizările nowcasting de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰