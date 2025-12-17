Îşi renova casa, când a dat peste rămăşitele tatălui său, dispărut în urmă cu decenii. Credea că i-a abandonat

Antena Meniu Search
Ani întregi a trăit cu ideea că tatăl i-a abandonat, însă după zeci de ani, în timp ce îşi renova casa, un secret vechi de familie a ieşit la iveală. Bărbatul din Long Island, SUA, a descoperit rămăşiţele părinteluii său, îngropate în spațiul de sub casa în care a crescut.

17.12.2025
Povestea a ieşit recent la iveală într-un documentar numit „The Secrets We Bury”. Michael Carroll a făcut descoperirea înfiorătoare în ajunul Halloweenului din 2018. În emisiune, bărbatul a povestit că tatăl său, George, a dispărut în 1963, lăsând în urmă patru copii. Michael avea atunci doar opt luni.

Timp de decenii, mama sa, Dorothy, a repetat aceeași poveste: tatăl a ieșit „să cumpere țigări” și „nu s-a mai întors niciodată”. În cadrul familiei, însă, au persistat zvonuri, sugerând că a plecat de bunăvoie și a început o viață nouă în străinătate, în Coreea, unde George a luptat în război. Potrivit Fox News, la acea vreme nu a fost raportată nicio dispariție oficială.

Au trăit ani întregi cu tatăl mort sub casă

Anii au trecut, dar îndoiala a persistat. În 1993, Michael Carroll a cumpărat casa familiei de la mama sa. Convins că tatăl său nu își abandonase familia, și-a desfășurat propria anchetă. În 2010, un eveniment tulburător a readus cazul în atenţia familiei: sora sa, Jean Kennedy, a consultat un clarvăzător care i-a spus că tatăl lor fusese ucis și îngropat în casă. Această poveste a fost mult timp ridiculizată de cei din jur, dar lui Michael i-a întărit doar hotărârea de a afla adevărul.

În octombrie 2018, cu ajutorul fiilor săi, Chris și Mike Jr., misterul a fost în sfârșit rezolvat. Rămășițele descompuse ale lui George Carroll au fost descoperite în interiorul casei.

Patricia E. Gillespie, cea care a produs documentarul, a declarat pentru Fox News că frații Carroll aproape că au renunțat la speranța de a-l găsi vreodată pe tatăl lor. „Mulți, mulți ani, oamenii au crezut că Mike și sora lui, Jean Kennedy, erau nebuni. Li s-a spus doar: Tatăl vostru a plecat. De ce nu puteți accepta asta?”, a povestit regizoarea.

Lovit în zona capului 

Moartea a fost considerată o crimă, deoarece craniul fusese fracturat de un obiect contondent. Nu a fost efectuată nicio anchetă penală. În documentarul care a fost difuzat pe canalul american Investigation Discovery, Michael Carroll susține că principalul suspect este tatăl său vitreg, Richard Darress, în complicitate cu mama sa.

Darress era un meșter angajat să ajute la un proiect de construcție la casă, iar la scurt timp după ce George Carroll a dispărut, s-a căsătorit cu mama lui Michael, Dorothy, și s-a mutat în casă.

Fox News relatează că Darress a murit în 2018 fără a fi incriminat vreodată. Copiii lui Carroll l-au acuzat de abuz fizic și agresiune sexuală în copilărie.

Descoperirea a lăsat un gust amar familiei. Deși a rezolvat în sfârșit misterul, nu a adus şi dreptatea. Pe 25 octombrie 2019, George Carroll a fost înmormântat cu onoruri militare într-un cimitir național din Long Island.

