Golirea Lacului Vidraru scoate la suprafaţă peisaje rare. Epava unui vapor care s-a scufundat de zeci de ani, dar şi ruinele unei localităţi inundate când a fost construit barajul. Imaginile nemaivăzute îi minunează şi îi revoltă deopotrivă pe turişti. Au trecut 50 de ani de la ultima golire a lacului, iar procedura este necesară pentru modernizara hidrocentralei şi repararea barajului.

Picătură cu picătură, din lacul Vidraru a mai rămas doar o băltoacă. Apa a fost scosă controlat din baraj încă din august lăsând în urmă peisaje nemaivăzute până acum.

"Una din cele mai interesante priveliști apărute odată cu retragerea apei este a unei epave în jurul căreia pe internet circulă o gramada de poveşti. Ba că aici a avut loc un naufragiat pe vremea comunismului şi regimul de atunci a muşamalizat tot, ba că erau căutătători de aur care s-au lovit de mal şi s-au scufundat. Povestea în realitate este mult mai simplă", a transmis reporterul Observator Cristi Popovici.

"Este vorba despre un ponton care a funcţionat legat de un vaporaş care făcea plimbări. Pontonul acela şi-a extins activitatea la camere de dormit peste noapte. Numai că după mai mulţi ani de funcţionare, după o iarnă, când pontonul a fost scos din funcţiune a dispărut, nimeni nu a reclamat acestă chestiune. Nu e nicio navă misterioasă", a precizat Paul Gheorghiescu, inginer.

Articolul continuă după reclamă

Secarea lacului a scos la suprafaţă şi ruinele localităţii Cumpăna, inundată atunci când a fost construit barajul. Se văd inclusiv urmele casei brătienilor. Şi ambarcaţiunile folosite pentru a plimba turiştii au rămas acum suspendate pe uscat.

"E ceva inedit care probabil nu o să mai prindem, peste 60 de ani când o să fie iarăşi. Apa care a scluptat în munte şi a creat tot felul de striaţii", spune un vizitator.

Paul Gheorghinescu a fost prezent aici, încă de la început, la construcţia barajului Vidraru, în 1966. Pozele cu el în mijlocul şantierului sunt păstrate în ramă în hidrocentrală. Îşi aminteşte şi momentul în care barajul Vidraru a fost golit, singura dată, în 1974. O bucată de stâncă de 20 de mii de metri cubi s-a prăbuşit şi a creat dezastru la vemea respectivă. Nicolae Ceauşescu a venit atunci de urgenţă în inspecţie.

"S-a eliberat debit pe albie, au trecut circa 600 de metri cubi pe secundă pâna s-a închis una din vanele din amonte. Ca să se repare prejudiciul, a trebuit să se golească lacul ca în situaţia de acum", povesteşte inginerul Paul Gheorghiescu.

Vidraru se goleşte controlat pentru a schimba sistemele de pe fundul lacului şi pentru a retehnologiza Hidrocentrala.

"Totul este nou-nouţ. Aţi văzut şi la suprafaţă acele transformatoare noi. 90% dintre echipamente le vom înlocui", a precizat Marius Vilcescu, director Hidroelectrica Vidraru.

Lucrările vor costa peste 180 de milioane de euro.

"La sfârşitul investiţiei vom avea o centrală complet modernizată. Hidroagregate cu randament crescut, stabilitate, costuri de mentenanţă crescut, cu o conducere de la distanţă. Vom scoate inclusiv personalul de exploatare la suprafaţă. Vom avea o centrală de ultimă generaţie", a mai spus Marius Vilcescu.

La sfârşitul lunii martie reîncepe umplerea lacului Vidraru.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰