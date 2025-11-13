Antena Meniu Search
Cod galben de ceaţă în 15 judeţe. Vizibilitate redusă sub 50 de metri în unele zone

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone din 15 judeţe, pe parcursul orelor următoare, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 09:33
Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, va fi ceaţă densă, care va determina scăderea vizibilităţii în trafic, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, în localităţi din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Caraş-Severin, Constanţa, Tulcea, Arad, Timiş, Hunedoara, Olt, Dolj şi Mehedinţi, respectiv până la ora 10:30 în areale din judeţul Sibiu.

Fenomene meteo similare se vor semnala, până la ora 11:00, şi în judeţele Botoşani, Vaslui şi Cluj. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

ceata cod galben vreme anm
