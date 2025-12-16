Antena Meniu Search
Traficul infernal din Capitală provoacă un fenomen paradoxal. Tot mai mulți proprietari dau anunţuri că își închiriază apartamentele și se mută cu chirie. Chiar dacă unii ies pe minus din această afacere, sunt mulţumiţi. În loc să stea blocaţi în ambuteiaje, câştigă timp pentru familie şi odihnă. 

la 16.12.2025 , 20:06

Toma Filipovici lucrează într-o zonă de birouri din Capitală și este unul dintre proprietarii-chiriaşi de nevoie.

Bucureştenii pierd 12 zile pe an în ambuteiaje, aşa că traficul devine criteriul principal pentru alegerea locuinței. Distanțele nu mai sunt măsurate în kilometri, ci în ore de stat în maşină.

O familie care oferă spre închiriere un apartament cu două camere din cartierul Berceni poate obține cel mult 450 de euro pe lună. Pentru a-și plăti chiria într-o zonă de birouri precum Pipera trebuie să mai plătească cel puțin 300 de euro în plus. O parte semnificativă din această sumă este acoperită, însă, de eliminarea navetei cu mașina, considerată imposibilă de bucureşteni.

Fenomenul proprietarilor-chiriaşi s-a accentuat şi pentru că mulți părinți își duc copiii la școli private, departe de casă.

În Bucureşti sunt înmatriculate 1.700.000 de maşini, la care se adaugă încă 300.000 din provinicie, aflate în tranzit. Estimările arată că numărul vehiculelor va creşte cu 25% în următorii patru ani.

