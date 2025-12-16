România are cei mai buni dansatori din lume la categoria standard, i-aţi văzut aici, la Observator, pe Andreea Matei şi pe Rareş Cojoc. Iar generaţiile mai tinere calcă şi ele pe urmele succesului. Două cluburi de dans sportiv au adus României medalii importante la Campionatul Mondial de Stage Dance din Ungaria, desfăşurat weekendul trecut. Tinerele s-au întors cu rezultate remarcabile: trei medalii de aur, o medalie de argint și două de bronz.

Aşa au fost întâmpinate în ţară tinerele dansatoare care au ridicat steagul României la Campionatul de Dans din Ungaria. Cu aplauze, flori şi emoţii.

"A fost o competiţie excepţional de grea, spunem noi excepţional pentru că au fost 700 de copii în acest campionat. Am avut 14 momente, am avut calificări la aproape toate probele, am avut concurenţi cu peste 50 de probe într-o competiţie, a fost greu, dar suntem recunoscătoare. Noi luptăm pentru România şi suntem mândre că putem să facem asta cu atâta pasiune, cu atâta dragoste şi cu atâta muncă", a transmis Diana Pandele Deac, antrenoare.

"A fost o competiţie foarte grea, însă am căpătat experienţe noi care clar ne vor duce mai departe în viitor", a povestit una dintre sportive.

Cele două cluburi din Bucureşti şi Brăila au câştigat în total trei medalii de aur, o medalie de argint și două medalii de bronz, la care se adaugă două clasări pe locul 6.

"A fost frumos dar şi greu, de la emoţii, dar am reuşit să ne controlăm şi să facem totul bine. Un moment care m-a marcat a fost la premiere, când am aflat că am luat locul I la show dance. A fost un moment foarte frumos, pentru că suntem campioane mondiale", a declarat altă tânără dansatoare.

