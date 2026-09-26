Roșii "hrănite" cu electricitate, la Iași. Metoda prin care fructele cresc mai mari și rezistă mai mult

Agricultura viitorului ar putea să aibă priză. La propriu. Un doctorand de la Universitatea de Științele Vieții din Iași a hrănit roșiile cu impulsuri electrice, iar plantele au răspuns cu fructe mai mari și mai rezistente. Mai mult de atât, cercetătorii spun că electricitatea ar putea fi folosită și pentru alte legume și fructe și ar putea deveni, în viitor, un aliat important al agriculturii.

Apă, pământ, lumină și .... electricitate. Așa ar putea crește legumele și fructele viitorului. Un experiment făcut la Universitatea de Științele Vieții din Iași arată că roșiile stimulate electric cresc mai mari și sunt mai rezistente.

"Clar e o diferență vizibilă. Atât din punct de vedere al mărimii fructelor, cât și al calității lor. […] Aici sunt roșii normale, același hibrid. […] Cu siguranță, la felul la care se prezintă, cel puțin 2 săptămâni în plus poate să reziste la depozitare", spune Ionuț Florin Roșca, doctorand, Universitatea de Științele Vieții.

Și tot ce este nevoie este doar un mic impuls electric. O singură sursă de curent de 4,5 volți poate fi utilizată la 8 plante în același timp.

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"Se creează un impuls electric în plantă, care stimulează practic atât rădăcina și favorizează absorbția mineralelor și a nutrienților din sol și fiziologia plantei e cumva ajutată, îmbunătățită", mai explică Ionuț Florin Roșca.

Românii, mari consumatori de roşii

Potrivit statisticilor, în România, consumul anual de roșii pe cap de locuitor este de aproximativ 36 - 42 de kilograme. Tomatele sunt, de altfel, printre cele mai căutate produse horticole proaspete de pe piața din țara noastră.

"Tendința, cel puțin pe piața liberă, este către tomatele care sunt plăcute consumatorului, să fie gustoase. De foarte multe ori e greu la tomate să îmbini și gustul și în același timp să fie foarte rezistente", spune Vasile Stoleru, prorector, Universitatea de Științele Vieții.

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Oamenii rămân totuşi reticenţi

Și tocmai de aceea, experimentul ar putea fi un real folos pe viitor pentru aceste culturi. Totuși, oamenii sunt destul de reticenți în a cumpăra și a consuma roșii stimulate electric.

Reporter: "Ați cumpăra roșii care au crescut cu curent electric?"

"Nu. Naturale sunt cele mai bune."

"Nu, niciodată. Eu sunt agricultor. Până se termină la mine. După aia nu mai mănânc până la vara viitoare. Doar le cultiv eu. Ardei, morcovi."

"Sincer nu m-am gândit, dar nu cred că aș cumpăra. Până nu se fac cercetări. Deocamdată avem părinții la țară care ne ajută cu tot ce este bio, cât se poate", spun oamenii.

Cercetătorii spun că metoda inovatoare poate reduce și cantitatea pesticidelor folosite și, în plus, poate fi utilizată pentru toate tipurile de culturi.