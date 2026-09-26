Premierul desemnat Siegfried Mureşan a afirmat sâmbătă, după depunerea la Parlament a listei Guvernului şi a programului de guvernare, că dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci şi se deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. El a adăugat că dacă PSD ar vota cu partidele extremiste împotriva acestui guvern, atunci este convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD este partid pro-european.

Mureşan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, pe câte voturi se bazează în acest moment. "Decretul privind desemnarea mea a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Marţi m-am prezentat în grupurile parlamentare ale PNL, ale USR şi miercuri în grupul parlamentar al UDMR. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniştri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniştrii, reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide şi grupuri parlamentare. Am purtat discuţii cu grupul minorităţilor naţionale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii", a declarat premierul desemnat.

PSD are motive să voteze acest guvern, susţine Siegfried Mureşan

El susţine că la o analiză a programului de guvernare PSD are motive să voteze acest guvern. "Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de faţă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluţii şi pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanţiale să voteze acest guvern", a subliniat Siegfried Mureşan.

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El consideră că dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci. "PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Şi sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relaţie corectă în Parlamentul României cu parlamentarii reprezentând PSD. Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. Dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european", a declarat premierul desemnat.

El a mai afirmat că este pregătit pentru un dialog civilizat cu social-democraţii. "Vom purta discuţii serioase cu ei zilele următoare, dând o şansă acestei colaborări parlamentare. Ştim că sunt multe lucruri care ne separă pe noi de PSD, dar ştim că pentru stabilitatea politică a României e bine să treacă acest guvern şi suntem pregătiţi la un dialog respectuos şi civilizat cu domniile lor", a mai afirmat Siegfried Mureşan.