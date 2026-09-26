Ţara în care oamenii îşi vând chipul pentru AI. Pot face până la 15.000 de dolari dintr-un singur proiect

Tot mai mulți oameni dintr-o ţară asiatică își vând drepturile asupra propriului chip pentru a fi folosit în producții realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, cum ar fi filme scurte, reclame sau jocuri.

Un angajat al unei bănci ar fi câștigat aproape 2.500 de yuani, echivalentul a aproximativ 370 de dolari, după ce o companie de publicitate i-a cumpărat dreptul de a-i folosi imaginea de șapte ori în doar trei zile, potrivit National Business Daily.

Una dintre platformele care au intrat pe această piață este Yuanxiang Xinsheng, lansată în luna mai la Shenzhen. După înregistrare și verificarea identității, utilizatorii își pot crea un profil de actor digital.

Aceștia stabilesc inclusiv cât timp poate fi folosită imaginea, în ce tipuri de producții poate apărea și dacă este permisă modificarea sau adaptarea ulterioară a imaginii. Prețurile pornesc de la 50 de yuani, aproximativ 7 dolari, și ajung până la 99.999 de yuani, adică aproape 15.000 de dolari.

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Un bărbat în vârstă de 34 de ani, identificat cu numele Chen, cere 99 de yuani pentru o singură utilizare a chipului său. El acceptă ca imaginea să apară în producții romantice sau despre familie, dar refuză proiectele horror și cele cu conținut sexual explicit.

O femeie din provincia Guangdong, cunoscută sub numele de Kele, spune că s-a înscris pe platformă pentru a-și proteja identitatea digitală. "Nu-mi mai fac griji că AI-ul îmi va fura chipul. Dacă cineva vrea să-l folosească, ar trebui să mă plătească", a declarat femeia.

Creatorii de videoclipuri cu AI caută actori digitali

Creatorii de videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale pot căuta actori digitali și pot cumpăra drepturile de utilizare. Platforma precizează însă că achiziționarea dreptului de folosire a imaginii nu înseamnă automat și acordul pentru folosirea feței în antrenarea sistemelor AI, dacă acest lucru nu a fost prevăzut în mod expres.

O altă platformă, Xinzhua, lansată în Chengdu în aprilie, are aproximativ 370 de profiluri de actori digitali. Tarifele sunt cuprinse între 500 și 6.000 de yuani. Imaginile pot fi licențiate pentru mai multe tipuri de producții, de la reclame TV și modelling până la filme, animații și jocuri video.

Cel mai căutat profil de pe platformă aparține unei femei identificate cu numele Lin. Ea are patru variante de autorizare, fiecare la un preț de 500 de yuani. Contractul permite ca imaginea ei să fie folosită inclusiv pentru personaje negative, apariții în ținute sumare, personaje străine sau personaje care mor în poveste.

Platforma le permite creatorilor să caute chipuri în funcție de sex, vârstă, stil și genul producției. Există inclusiv o categorie pentru copii, deși până acum nu a fost încărcat niciun profil al unui minor.

Există însă și problemele juridice

Experții atrag atenția asupra riscurilor legate de protejarea datelor biometrice și de consimțământ, în special în cazul minorilor. Copiii sub 14 ani au nevoie de acordul părinților pentru prelucrarea datelor faciale, în timp ce adolescenții de 16 și 17 ani pot autoriza legal anumite utilizări, însă experții spun că aceștia ar putea să nu înțeleagă pe deplin consecințele unei astfel de decizii.

Potrivit The Beijing News, unele platforme folosesc contracte care îi avantajează în mod disproporționat pe operatori. Avocatul Dai Yue, de la Hairun Tianrui Law Firm, a atras atenția că anumite contracte le cer utilizatorilor să renunțe la pretenții legate de drepturile asupra imaginii, vocii, numelui și altor drepturi personale.

Există și situații în care utilizatorii riscă penalizări de cel puțin 50.000 de yuani, aproximativ 7.500 de dolari, dacă renunță înainte de termen la autorizarea imaginii. În schimb, responsabilitatea platformelor pentru întârzierea plăților ar fi mult mai redusă.

Pe rețelele sociale din China, reacțiile sunt împărțite. Unii utilizatori spun că oamenii obișnuiți au astfel șansa de a ajunge actori și de a câștiga bani fără să fie nevoie să filmeze efectiv. Alții se întreabă însă cât de mare este, în realitate, valoarea unui chip necunoscut. Pentru unii creatori, argumentul este că fețele celebrităților au deja valoare de recunoaștere, în timp ce un chip obișnuit poate fi generat direct cu ajutorul inteligenței artificiale.