Macron lasă deschisă posibilitatea revenirii la prezidențialele din 2032: "Nu exclud nimic"

"Nu exclud nimic". Preşedintele Emmanuel Macron lasă loc de interpretări privind o revenire la alegerile prezidențiale din 2032. Într-un interviu acordat revistei americane Variety, liderul de la Elysee a lăsat suspansul în privința unei ipotetice reveniri peste cinci ani.

Emmanuel Macron a declarat vineri, 25 septembrie, că nu „exclude” o posibilă revenire în politică pentru alegerile prezidențiale din 2032, în condițiile în care își va încheia al doilea mandat prezidențial în mai 2027.

Întrebat de revista americană Variety, în marja Summitului Lumière de la Saint-Paul-de-Vence, dacă ar putea reveni peste două scrutinuri prezidențiale, președintele a izbucnit în râs, apoi a declarat că nu exclude nimic, chiar dacă actuala Constituție îl împiedică să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv.

„Să fim clari: potrivit Constituției noastre, aveți dreptul la două mandate consecutive. Așadar, îmi voi încheia mandatul în luna mai a anului viitor, iar poporul francez va alege pe altcineva” în 2027, a declarat el.

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„Dar nu exclud nimic. Este destul de neobișnuit să revii, dar vom vedea. Viața este inventivă, uneori mai mult decât filmele”, a adăugat Macron în interviul acordat revistei, potrivit Le Parisien.

"O prostie nefastă"

În timpul unui dialog cu cetățeni francezi, difuzat de TF1 în mai 2025, Emmanuel Macron își exprimase deja incertitudinea în privința ambițiilor sale viitoare.

„Mă gândesc în fiecare zi la țara noastră. Voi merge până la capăt, iar atunci vă voi putea răspunde. Astăzi, nu m-am gândit la acest lucru”, spunea el.

Contactat de Le Parisien, anturajul său a precizat: „Nu este nimic nou. El spune că, sincer, o revenire este neobișnuită, dar că viața este plină de imaginație.”

Emmanuel Macron este, într-adevăr, primul președinte al celei de-a Cincea Republici care nu poate candida din nou în 2027 pentru un al treilea mandat.

În urma unei reforme adoptate în timpul lui Nicolas Sarkozy, în 2008, numărul mandatelor prezidențiale în Franța este limitat la două consecutive.

Această revizuire constituțională nu este însă pe placul tuturor, începând chiar cu Emmanuel Macron. În 2023, șeful statului calificase această limitare drept o „prostie neafastă”, în timpul unei discuții cu liderii opoziției.