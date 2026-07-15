După scandalul azilelor neautorizate din Bihor, încă un caz de exploatare a unor persoane vârstnice vulnerabile este anchetat la Hunedoara. Cinci bătrâni cu dizabilități au fost găsiți într-un apartament administrat de un tânăr de 25 de ani. Autorităţile au aflat despre existenţa azilului de la parterul blocului abia după ce un trecător l-a auzit pe unul dintre bătrânii ţinuţi în apartament că striga după ajutor.

Cei cinci bătrâni diagnosticați cu demență erau ținuți într-un apartament de la parterul unui bloc din Hunedoara, de către un tânăr de 25 de ani. Totul a ieșit la iveală după ce unul dintre vârstnici a strigat după ajutor, iar un trecător a alertat autoritățile.

"Se spune că se băteau de la mâncare bătrâneii în casă". Și chiar în dimineața în care a venit poliția se băteau cu lingurile, a văzut cineva trecând, că persoana respectivă a anunțat poliția, salvarea". "Se spune că nu erau îngrijite, da, și doar o singură persoană a ieșit pe picioarele ei, o bătrânică care aflându-se aici la un moment dat a întrebat „oare cu mine ce se întâmplă acum”, restul erau toți la pat", au spus oamenii.

"În apartamentul respectiv existau 5 persoane care au fost evaluate și ulterior transportate la spital hunedoara 3 persoane și respectiv la spitalul județean de urgență deva 2 persoane. Persoanele după evaluare erau cu hipoglicemie și cu deshidratare acută", a afirmat Dr. Valeria Filimon, director medical al Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul care îi îngrijea nu avea autorizație

Tânărul care transformase apartamentul în azil nu avea dreptul legal de a-i îngriji pe cei cinci bătrâni.

"Din cercetări rezultând faptul că acesta ar fi îngrijit în baza unui acord verbal 5 persoane vulnerabile într-un apartament din municipiul Hunedoara însă nu a putut prezenta niciun document din care să rezulte că ar avea acest drept din punct de vedere legal", a spus Comisar-șef Bogdan Nițu, IPJ Hunedoara.

Vecinii spun că bărbatul nu locuia în apartament, dar venea din când în când sau trimitea alte persoane să verifice starea bătrânilor.

"Așa din vedere l-am văzut o dată. A zis că le-a adus mâncare dar așa avea într-o plăsuță... pentru atâția oameni". "Am ieșit la plimbare și m-am oprit pe bancă și am auzit pe niște vecini care vorbeau că e acolo cineva, își bate joc de doi bătrâni, nu le dă mâncare și mor de foame", au spus vecinii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzaţia de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

Cazul din Hunedoara, la două săptămâni după scandalul azilelor din Bihor

Cazul vine la doar două săptămâni după scandalul azilelor ilegale din Bihor. Șase persoane, între care și Viorel Pașca, au fost reținute în dosar, însă instanța a respins cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus plasarea lor sub control judiciar. Ulterior, și această măsură a fost ridicată în cazul lui Viorel Pașca, după ce judecătorii au apreciat că, deși azilele funcționau ilegal, condițiile de cazare și igienă ar fi fost corespunzătoare.